¿Se debe permitir el voto virtual en Colombia?

Todo un revolcón en la forma en la que se eligen a los gobernantes en el país se discute en el Congreso con la reforma al Código Electoral, que tiene entre sus propuestas la paridad de género en la política, cambios en la inscripción de cédulas y, una de las más polémicas, la que establece el voto virtual y remoto.

Esta iniciativa, a juicio de expertos, no es solo necesaria sino que resolvería una materia pendiente que tiene el Legislativo, pues el actual código electoral viene desde 1986. Es tan antiguo que todavía hace referencia al bipartidismo, cuando hoy lo que rige es el multipartidismo.



Uno de los cambios más relevantes es que se plantea la existencia de cuatro modalidades de votación: manual (la que existe hoy en día), electrónica mixta (se vota en una máquina en el puesto de votación), electrónica remota (desde dispositivos externos al puesto de votación) y anticipada. Esto es, básicamente, incluir la tecnología a la hora de votar.



“Con el voto desde cualquier tipo de dispositivo electrónico encontramos una importante solución a emergencias como la pandemia actual y en un futuro podemos pensar en que el Presidente de la República lo podamos elegir desde la casa”, manifestó el congresista César Lorduy, ponente de la iniciativa.



De acuerdo con el congresista, esta modalidad tiene cuatro ventajas: se brindan garantías de participación a las personas con limitaciones, se fortalece la participación, hay un ahorro económico y es una contribución al medioambiente.



“En cada elección se gastan más de 250 toneladas de papel y además esos formularios, al final de cada votación, se escanean para volverlos electrónicos, ¿por qué no votar electrónicamente de una vez?”, dijo Lorduy.



No obstante, esta propuesta no ha caído bien en todos los congresistas, quienes temen que el voto virtual o a distancia pueda traer problemas de confiabilidad en el sistema electoral colombiano.



“Nos preocupa muchísimo que la adopción de este tipo de tecnología sin garantías suficientes atente contra la integridad y la transparencia del proceso electoral”, manifestó la representante Juanita Goebertus, quien agregó que “esto requeriría una capacidad de conectividad muy superior”.

En esto coincidió la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien aseguró que hoy muy pocos países del mundo están preparados para dar el salto al voto virtual remoto, lo que en Colombia podría traer “desconfianza en el sistema electoral”.



El voto electrónico es una realidad en varios países del mundo. Con las primeras experiencias en Brasil en 1996 y 2000 en donde se aplicó a la totalidad de los electores un sistema electrónico de votación para elecciones municipales, se inició un camino al que se han sumado otros países como Venezuela, Paraguay, Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica y México. Y el voto virtual se aplica por ejemplo en Finlandia.



La diferencia entre un sistema u otro es que el voto electrónico debe hacerse de manera presencial en los puestos de votación, mientras que el virtual se hace desde dispositivos y de manera remota.



