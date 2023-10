Ariel Ávila: 'El Pacto Histórico no va a ganar nada y nosotros los 'verdes' casi nada'

El senador Ariel Ávila, en entrevista con EL TIEMPO, analiza lo que serán las elecciones regionales del 29 de octubre y dice que los ganadores de los comicios podrían ser los conservadores y liberales.



"El bloque alternativo va a lograr muy poco. Es la verdadera conclusión de esto. Quisiera equivocarme, pero no hay cómo", aseveró.



¿Qué va a pasar este domingo?



El pronóstico lo divido en tres partes. La primera, es que hay un fenómeno que, como politólogo, lo llamo atrincheramiento de élites. Ante la llegada de un gobierno diferente, de izquierda, las élites regionales vuelven a lo seguro y esto va a llevar a que barran. Me explico: Dilian Francisca Toro, en el Valle del Cauca, Luis Pérez vuelve a Antioquia, Villamizar vuelve a Norte de Santander y si usted mira muchos departamentos, 26, 27 de los 32, todos tienen el mismo fenómeno. Al presidente Petro le está yendo mal, pero si le estuviera yendo bien, habría pasado el mismo fenómeno. Eso va a hacer que ellos barran, con una particularidad que no había visto y es que en lo fundamental hay candidaturas donde todas las estructuras políticas se unieron.



Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

¿A qué se refiere?



Erasmo Zuleta, en Córdoba, tiene a todos unidos; Yamilito (Yamil Hernando Arana), en Bolívar, es una cosa aterradora, no hay quien no esté con él. Eso va a llevar a que ellos barran. ¿Eso qué significa? Que el Pacto Histórico no va a ganar nada y nosotros los 'verdes' casi nada, vamos a ganar cuatro o cinco cosas importantes.

Es decir, a los independientes o alternativos, los que no están con los partidos tradicionales, les va a ir mal...



Sí, el bloque alternativo va a lograr muy poco. Es la verdadera conclusión de esto. Quisiera equivocarme, pero no hay cómo.

¿Por qué lo dice?



Por múltiples razones, no solo por este fenómeno de élites, sino porque no se lograron construir candidaturas únicas, las divisiones fueron terribles, el canibalismo fue terrible. Por muchas razones no se logró. Ese es el primer pronóstico, el segundo pronóstico es que los analistas tienden a decir que después de elecciones todo se calma y entonces el Presidente ya puede recomponer su coalición de gobierno, el Congreso va a volver a funcionar y la conclusión es que no.



¿Por qué?



Si se confirma la hipótesis de que son las élites tradicionales las que van a barrer en este fenómeno de atrincheramiento, esto va a llevar a que después del 29 de octubre le digan al Gobierno que no necesitan ni sus puestos ni sus contratos porque ya tienen alcaldía y gobernaciones, así que adiós. Esto se va a calmar en noviembre y diciembre y seguramente en febrero y marzo la confrontación política va a volver a comenzar de forma muy dura y ese fenómeno de un 2024 pacífico en términos políticos creo que no se va a tener.

Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Luis Emilio Pérez, Rodolfo Hernández, Dilian Francisca Toro, Carlos Amaya y Eduardo Verano. Foto: EL TIEMPO

Y cuál es el tercer pronóstico...



Hay unos baluartes que tenía el mundo alternativo y que todos se van a perder. Fico va a ganar, no creo que con el 60 por ciento, como dicen las encuestas, pero va a ganar sin problema. En el caso de Cali, ese mundo alternativo que había de centro-izquierda está desaparecido. La competencia es alguien más de centro-derecha y el Chontico. Y en el caso de Bogotá se estrena la segunda vuelta, que vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que las encuestas hablan de un margen de error entre Bolívar y Oviedo y es posible hasta incluso que Bolívar quede por fuera de segunda vuelta. Creo que va a haber segunda vuelta, será difícil ganar en primera, pero vamos a ver.



La Alianza Verde hace cuatro años ganó las elecciones en cuanto a ciudades capitales, con candidatos únicos y coaliciones. Ganó, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá. ¿Qué pasó en el partido que ni siquiera pudo presentar un candidato en la capital?



Hubo alcaldías y personas que nos hicieron quedar muy mal. El caso de Carlos Mario Marín en Manizales es una vergüenza, así como la mala administración de Jorge Iván Ospina. Eso tiene su costo. Segundo, no se lograron crear en muchas zonas nuevos liderazgos y eso es una falla del partido y de todo el bloque alternativo. Había espacios muy bien consolidados, pero no había candidatos. Muchos votos sin candidatos. Y, tercero, el propio fenómeno de atrincheramiento de élites, que igual hacía muy difícil en muchas zonas con buenas candidaturas tener posibilidades. Esas tres cosas se mezclan y es lo que lleva que la Alianza Verde hoy pierda gran parte de las ciudades capitales que logró.

Foto: Mauricio León. EL TIEMPO

¿Cree que habrá una especie de plebiscito contra el Gobierno Nacional o usted considera que las presidenciales son muy diferentes a las regionales?



En este caso tomo una respuesta media. Las elecciones locales no se parecen en nada a las nacionales, pero cada vez se parecen más. Esa es la conclusión. Y en muchas zonas del país sí va a haber una especie de plebiscito, en otros las dinámicas territoriales explican los que van a ganar. Pero mucha gente sí se va a mover por votar en contra del Gobierno, eso es innegable.

¿Por qué vamos a repetir a viejos gobernantes?



Este fenómeno del atrincheramiento se fundamenta en una lógica y es que las élites en propia persona tienen que volverse a hacer elegir porque tampoco tienen a quien poner. Si no era Dilian en el Valle, no había como tal un sucesor o una sucesora. Los Char tuvieron que volver a Eduardo Verano y a Álex Char en el Atlántico y en Barranquilla. También es una incapacidad. Llevan muchos años gobernando, el desgaste es muy grande y si no volvían ellos en persona, no les iba a funcionar. Ellos deciden volver a eso y sacrificar el nivel nacional. Y lo otro es que lograron juntar a contradictores históricos en una pelea con el Gobierno: somos enemigos los dos de las élites, pero tenemos un enemigo mayor que es un señor que está allá de izquierda y nos unimos en contra de ese señor.

El expresidente Álvaro Uribe lleva meses recorriendo el país, pero no hay candidatos fuertes y no se ve al Centro Democrático como uno de los protagonistas de los comicios. ¿Cómo cree que le irá al uribismo?



Así como el Pacto Histórico, va a salir mal librado, aunque el Pacto no tenía nada, no hay cómo medirlo. Es claro que el Centro Democrático va a tener muy pobres resultados. Una gran cantidad de apoyos que está haciendo el Centro Democrático es a candidatos de otros partidos. Creo que ellos están apuntando a mantener concejos y asambleas y no decaer tanto. Es ahí donde lo veo. Son 35 personerías jurídicas, creo que hoy en día el análisis más que por partido tiene que ser por clan político.



Álvaro Uribe junto a Marisela Duarte en Casanare. Foto: Redes sociales (X)

¿Usted cree que los conservadores y los liberales van a salir a cobrar el triunfo?



Ariel Ávila, senador de Alianza Verde. Foto: EFE

Creo que hay una disputa muy grande en el sector más tradicional, de derecha, por quién es el jefe de la oposición. Esa pelea se la están disputando conservadores, Centro Democrático y Cambio Radical. Ellos van a salir a cobrar, ¿por qué? Porque van a encaminarse al 2026, que creo que es el anhelo de ellos. Ahí va haber una pelea de quién factura más y gran parte de eso, diría que el gran ganador va a ser el Partido Conservador. Si lo miramos desde el punto de vista de alcaldías y demás, los que más avalaron sí son liberales y conservadores y van a salir a cobrar. Y creo que el cobro en la izquierda, y es lo que va a cobrar el Pacto Histórico, es mostrar los crecimientos en asambleas y en concejos más que en alcaldías y gobernaciones. Cada sector va a salir a cobrar de forma diferente.

Hay expectativa por la reactivación de las reformas. ¿Qué va a pasar en el Congreso desde el lunes?



Creo que el Congreso se va a volver selectivo, en el sentido de que algunas reformas las va a hundir y otras las va a pasar, como en una especie de mostrar dientes. Obviamente, a medida que la reforma sea más grande, o más debatida públicamente, pues la cuenta de cobros será mayor. Creo que van a pasar algunas cosas, no se va a hundir todo, pero a diferencia de muchos analistas que dicen que después de elecciones esto se calma, yo no veo eso por ningún lado. En febrero está reventada otra vez la confrontación y con una particularidad y es que con estos resultados la campaña del 2026 se va a anticipar.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA