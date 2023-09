El mismo Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, está recorriendo las calles de las ciudades y repartiendo volantes con sus candidatos para las regionales del 29 de octubre.



(Además: Se lanzó el periódico de Vargas Lleras / En secreto).

Facebook Twitter Linkedin

El general Jorge Luis Vargas, candidato a la Alcaldía de Bogotá por Cambio Radical. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La semana pasada estuvo en San Andrés con Nicolás Gallardo Vásquez, quien aspira a la gobernación de la isla y tiene también el aval del Centro Democrático, los liberales y conservadores.



“Las elecciones territoriales son la oportunidad para frenar las medidas incoherentes del Pacto. Los cambios que queremos, que generen un verdadero desarrollo y progreso, los vamos a hacer desde las urnas y la institucionalidad”, afirmó desde la isla.



Y hace dos semanas, por ejemplo, estuvo en el centro comercial Unicentro de Bogotá con el general (r) Jorge Luis Vargas, quien tiene el aval de la colectividad para aspirar a la alcaldía de Bogotá y es una de las principales apuestas del partido para estos comicios.



“Después de más de cinco años, volví a volantear. Hoy salí a la calle acompañar al general Vargas y a hablar con la gente, responder sus dudas y contarles sobre las propuestas que nuestro candidato tiene para retornar la seguridad y tranquilidad a Bogotá”, dijo ese día Vargas Lleras.



(Le puede interesar: Candidatura de Gustavo Bolívar sigue en firme: CNE negó solicitud de revocatoria).



Esa es una de las principales movidas del partido opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro, que aspira a ser una alternativa al Pacto Histórico en las territoriales y, desde ya, comenzar a construir un proyecto político para las presidenciales y legislativas del 2026.



Asimismo, Alejandro Char, en Barranquilla, es uno de los candidatos estrella y tiene serias posibilidades de volver a ocupar este cargo. Cambio Radical tiene 10.769 candidatos avalados, entre propios y en alianzas: 677 para alcaldías, 8.509 para concejos, 19 a gobernaciones y 354 para asambleas. Asimismo, tiene 1.210 candidatos para las JAL.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Char, en Barranquilla, es uno de los candidatos estrella y tiene serias posibilidades de volver a ocupar este cargo. Foto: Twitter @AlejandroChar

Sin embargo, el general (r) Vargas no ha tenido el crecimiento esperado en las encuestas de intención de voto, por lo que se espera que en las últimas semanas de campaña la apuesta sea más agresiva y, como ha sido, sea de la mano de Germán Vargas Lleras.



Pero más allá del general Vargas y Char, no tienen grandes figuras que estén compitiendo, con aval único, en las demás principales ciudades del país.



(Lea también: Gobierno y disidencias se reúnen en Cauca para definir hoja de ruta de la negociación).



Pero no es solo Vargas Lleras quien se ha estado moviendo. Las principales figuras del partido también han iniciado una intensa campaña por sus ciudades. Tal es el caso de los congresistas Carolina Arbeláez, David Luna y Carlos Fernando Motoa. Los dos primeros en Bogotá y el último en el Valle, donde apoyan a Tulio Gómez, quien se medirá en las urnas, principalmente, ante Dilian Francisca Toro, baronesa electoral del departamento y quien hace un par de meses fue directora del partido de ‘la U’.



En Antioquia, por ejemplo, no es claro a quién apoyan para la gobernación, ya que el candidato Luis Pérez dijo que tenía el aval del partido, pero Vargas Lleras lo desmintió.

REDACCIÓN POLÍTICA.

Más noticias