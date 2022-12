El representante a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, Yamil Arana, anunció que este 29 de diciembre presentará su renuncia ante el Congreso de la República para lanzarse a las elecciones regionales de 2023.



(Le recomendamos: ¿Alexander López, del Pacto Histórico, renunciará al Congreso?)

En una carta, manifestó que se va "con la satisfacción del deber cumplido y lleno de esperanza".



Le agradeció al Partido Conservador por haberle dado la oportunidad de representar a su departamento, Bolívar. "Esta fue una responsabilidad que asumí entendiendo a qué me comprometía y ante la cual he respondido con mi mejor esfuerzo, siempre buscando defender el bienestar de los colombianos y en especial, el de los bolivarenses", aseguró.



(Puede leer: Congresista en estado de embriaguez habría maltratado a su esquema de seguridad)



Contó que en los cinco meses que estuvo en el Congreso, participó en debates de control político y presentó proyectos de ley "dirigidos a incrementar el bienestar de todos los bolivarenses y con hechos demostramos que nuestro departamento está preparado para ser líder de la región".



Dijo que la decisión de renunciar la tomó después de muchas conversaciones, de realizar un serio análisis sobre la situación de Bolívar y de consultar con la comunidad, su familia y amigos.



(Le sugerimos: Las dos fichas de Petro que rechazaron ser candidatos para las elecciones 2023)



Tras eso concluyó que el panorama le "exige continuar trabajando desde otro escenario, uno que tenga la capacidad de responder y resolver las necesidades de la gente".



El texto lo finalizó asegurando que "este es un nuevo camino, un nuevo esfuerzo, un nuevo futuro, al final no es una renuncia, es un nuevo comienzo".



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA