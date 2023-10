'El Pacto Histórico solo puede ser victorioso si se unifica en un solo partido': Racero

Tras los resultados de las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre, el representante a la Cámara David Racero, insiste en la necesidad de que el Pacto Histórico se unifique como partido para poder ser "victorioso".



Sobre los resultados, el expresidente de la Cámara aseveró que en 2024 el Pacto Histórico tendrá más concejales, diputados, alcaldes y gobernadores de los que tienen hoy.



¿Por qué no se pueden entender los resultados de este domingo 29 de octubre como un plebiscito para el Gobierno Nacional?



Las elecciones regionales desde hace más de 30 años tienen unos comportamientos diferentes a las elecciones nacionales. Una elección a nivel nacional tiene, de pronto, un voto más libre, más de opinión. A nivel regional la votación es un poco más amarrada, más directa, por eso siempre hay mayor votación en términos cuiantitaivos a nivel regional que a nivel nacional. Coloco un ejemplo, Álvaro Uribe en 2002 fue elegido presidente y en el 2003 con favorabilidad de hasta el 75 por ciento de popularidad perdió en Antioquia la gobernación con Aníbal Gaviria, perdió la alcaldía de Medellín con Sergio Fajardo, pierde Bogotá con Lucho Garzón y otras ciudades. Es decir, la popularidad o no de un presidente no es lo determinante absoluto en unas elecciones. Por su puesto influye en la discusión, pero no es lo determinante.



David Racero y María José Pizarro. Foto: Prensa David Racero y María José Pizarro.

¿Y entonces?



Considero, más bien, que es un plebiscito a nivel regional para los alcaldes y gobernadores salientes, que es donde los ciudadanos terminan o apoyando o castigando una gestión particular.

¿Qué balance hace de los resultados del Pacto Histórico?



Los número hablan. Hoy con el preconteo y con lo que tenemos, que ya es un informe con datos mucho más loables, el Pacto Histórico hoy tiene mayor representaión política en las regiones que lo que tenía hace cuatro años. Hoy tenemos más concejales, más diputados, alcaldes. Tenemos gobernaciones propias que antes no teníamos y tenemos gobernaciones de grupos políticos o liderazgos que nos acompañaron en el frente amplio desde la primera vuelta. No es cierto que el castigado sea Gustavo Petro y lo hay que analizar es ciudad por ciudad, región por región y analizar ahí sí propiamente cómo fue el comportamiento.



Bogotá Octubre 29 de 2023. Elecciones Regionales 2023 El candidato Gustavo Bolivar habla a sus seguidores en la sede de su campaña. Foto Néstor Gómez - El Tiempo. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo.

Usted viene insistiendo hace más de un año que si el Pacto Hitórico no se vuelve un partido único van a desaparecer. Este resultado muestra que se tienen que unir para poder tener los éxitos de las legislativas y las presidenciales. ¿Qué viene para el Pacto Histórico?



Como buen proceso político democrático, por su puesto haremos un análisis interno. Aquí no todo es perfecto. Los números objetivos nos arrojan que avanzamos y por eso voy en contra de la narrativa de oposición o de algunos que pretenden castigar a Petro porque para muchos empieza aquí la campaña presidencial del 2026. Pero hay que hacer análisis con los datos concretos. Pero internamente hay que pensar muchas cosas, cómo fue que el Pacto Histórico hizo el proceso de selección de candidatos, dónde está el proceso de formación de los nuevos liderazgos. Acá quedó evidenciado que la primera línea del Pacto Histórico o está en el Gobierno o en el Congreso y carecemos de formación de liderazgos propios de las regiones y hay que asumir esa responsabilidad.

¿Se unirán?



El Pacto Histórico solamente puede ser victorioso si se unifica en un solo partido. El partido hoy en día que haga parte del Pacto Histórico en coalición, de los que venimos trabajando desde el año pasado, que no está de acuerdo con esa posición, pues es mejor que se retire. Porque la única posibilidad de que este proyecto tenga futuro es la unificación de un partido único llamado Pacto Histórico. Si no, podemos cometer errores que se cometieron a nivel regional en esta campaña.



La bancada del Pacto Histórico en la rueda de prensa de este miércoles 31 de mayo. Foto: Pacto Histórico

¿Por qué es tan difícil competir a nivel regional con liberales y conservadores, que incluso se unieron en regiones como Córdoba con Erasmo Zuleta?



Se ve claramente en estas elecciones regionales cómo las estructuras políticas más tradicionales, clientelistas, seguramente algunas corruptas, se atrincheraron. Total. Es más, para poder hacerle frente al Pacto tuvieron que reencauchar a exgobernadores y exalcaldes. La política de coaliciones tiene que revisarse también a nivel legal. Se hacen coaliciones a nivel electoral pero pareciera sin un contenido ideológico. Eso amerita una revisión de cara a una posible reforma política.

Los partidos de oposición están reclamando la victoria del domingo. ¿Cree que esto afectará el trámite de las reformas sociales?



Estas elecciones son un plebiscito a los gobiernos locales y no implica directamente un tema de plebiscito al Gobierno Nacional y sus políticas. Lo que vemos es que van a entrar unos nuevos gobernadores y alcaldes que seguramente van a tener una disposición diferente de dialogar con el presidente Gustavo Petro. Una cosa son gobernadores salientes que algunos quieren ser precandidatos presidenciales. Ahora entran gobernadores y alcaldes con una expectativa y requieren al Gobierno Nacional para poder adelantar sus políticas y tiene que haber un buen díalogo entre los presidentes y mandatarios locales independientemente de la ideología política, que hace que los congresistas también entren en ese diálogo.



¿Y las refrormas?



No creo que para discutir reformas tan importantes medie el cálculo o la presión política por encima del bienestar de la ciudadanía. Nosotros hacemos reformas no para la clase política, hacemos reformas es para el país y en eso nos vamos a mantener. Seguimos dialogando con aquellos congresistas que crean que debemos hacer reformas y cambios. Que se pueden modificar los proyectos de ley, por su puesto, ningún proyecto de ley sale como entró. Está bien. Pero el horizonte para discutir y aprobar esas reformas es el bienestar y el país de la ciudadanía.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @teomagar