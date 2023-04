“Venimos con un sueño” se escucha fuerte y a lo alto de los murales que bordean el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.



En el auditorio, mujeres y jóvenes de todos los departamentos del país se reúnen, alzan las manos y agitan los puños con emoción cuando Ernst Noorman, embajador de los Países Bajos en Colombia, rememora una frase del fallecido periodista y humorista Jaime Garzón: “Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo”.



Así se dio inicio a la Asamblea Ciudadana de Jóvenes 'Mini Public', el pasado 17 de marzo, un encuentro que congregó a 105 jóvenes para discutir y proponer cambios al sistema político electoral y la violencia política contra la mujer y disidencias de género, con el propósito de avanzar hacia una participación juvenil más equitativa, inclusiva e incidente.



“Queremos que la juventud tenga una cuota del 20 por ciento en las listas a cargos de elección popular en las próximas elecciones. Buscamos tener más concejales, diputados y ediles jóvenes, y que esos posteriormente nos ayuden a llegar al Congreso”, explica Danna Culma Chilatra, consejera de juventud por la curul de víctimas del conflicto armado en Caquetá y quien actualmente cursa, bajo modalidad virtual, quinto semestre de economía en la Universidad de Manizales.



Por su parte, Yanire López Otero, consejera municipal de juventudes de Montería y estudiante de noveno semestre de derecho agrega que actualmente hacen falta mayores garantías para la participación juvenil.



“Se debe ajustar el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil, una ley con carácter estatutario que tiene vacíos y no genera condiciones como debería. Escenarios como los Consejos Municipales de Juventud no están regulados de la mejor forma. Los jóvenes somos un grupo etario significativo, somos los más interesados en construir país, por lo que hay que apostarle a ello”, afirma.



Este ejercicio de deliberación partió de una iniciativa promovida por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), entidad que facilita el diálogo entre actores sociales alrededor del mundo y que, financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, convocó a distintas mujeres y jóvenes que lideran transformaciones desde sus territorios.

Este ejercicio dejó como resultado una declaración con diez principios para fortalecer la participación política de la juventud colombiana. Foto: Cortesía NIMD Colombia

Para ello, el trabajo se empezó a fabricar desde el año pasado, cuando se seleccionaron en una primera fase a 495 jóvenes, según explica María Paula Delgado, asistente de programas del NIMD.



“A partir de ciertos criterios de representatividad escogimos 15 jóvenes de cada departamento para posteriormente darles herramientas y capacitarlos en temas de género, participación política, subsistema de participación juvenil, escenarios de paz y democracia deliberativa”, sostuvo.



El siguiente escenario consistió en elegir dos representantes de cada departamento que, provenientes de espacios previos de diálogo en territorio donde recogieron necesidades, llegaron a Bogotá para conformar 10 comisiones con el desafío de reunirse y priorizar propuestas de cambio que se plantearan en la Asamblea Nacional.

🔵 Hace unos días, en el marco del Mini Public, nos reunimos con 105 jóvenes de todo el país para realizar la deliberación nacional. Este ejercicio nos dejó como resultado una declaración con diez principios para fortalecer la participación política de la juventud colombiana. 🧵 pic.twitter.com/ZAU6fQPL7y — NIMD Colombia (@NimdColombia) March 31, 2023

“Actualmente contamos con un cuatro por ciento de representatividad en cargos de elección popular. Por eso, proponemos garantizar incentivos financieros para la participación de juventudes […] y reducir la edad mínima para ser congresista: 20 años para la cámara de representantes y 25 años para el senado”, fueron las palabras ante el público de Haidiber Montealegre, consejero municipal que tomó la voz de la primera comisión.



“Se necesitan implementar espacios de co-construcción permanente entre el Subsistema de Participación Juvenil, las organizaciones políticas formales y no formales y las poblaciones históricamente subrepresentadas para fortalecer la formación en ciudadanía y participación efectiva”, comentó Alexia Estún, lideresa trans del Valle del Cauca que trabajó con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas LGBTI en su región.



Entre las demás intervenciones se mencionaron propuestas como la implementación efectiva de protocolos de prevención y atención para los casos de violencia basada en género en política; dignificar a las juventudes mediante el fortalecimiento del Sistema de Información y Conocimiento; el desarrollo de escenarios de construcción de paz y el cumplimiento del marco normativo del Subsistema de Participación Juvenil.



Cabe resaltar que la plenaria contó con la presencia de diferentes invitados e invitadas de instituciones académicas y movimientos políticos quienes escucharon y recibieron las recomendaciones.



Una de ellas fue Marta Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio Javeriano de Juventud, quien hizo un llamado hacia el sistema de información sobre esta población.



“No existe un sistema de información sobre la juventud, no sabemos que sucede con los y las jóvenes, las instituciones académicas hemos venido haciendo encuestas que debería hacer el Estado para construir y mejorar las políticas públicas”, expuso.

Jóvenes firmaron declaración

Como resultado de esta deliberación nacional, se trazaron las líneas a seguir para aumentar el espacio de representación de las juventudes en Colombia, las cuales quedaron escritas en una declaración que firmaron los y las representantes de las distintas comisiones.

La construcción colaborativa quedó plasmada en una declaración que firmaron los y las ponentes. Foto: Cortesía NIMD Colombia

El documento, que goza de 10 puntos que resumen las propuestas de quienes participaron, apunta a mitigar exclusiones estructurales e históricas con un enfoque que reconozca esas discriminaciones y vincule a la juventud en todos los niveles de toma de decisión para que, como alguna vez dijo Jaime Garzón, cumplan el sueño de incidir en la dirección de su propio país.



Juan Pablo Penagos Ramírez

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA DE EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA​

