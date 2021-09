Se firma pacto por la paridad de género en las elecciones de 2022

Este 30 de septiembre se llevó a cabo la firma del pacto por la democracia, la inclusión y la igualdad en las elecciones de Colombia en 2022.



La iniciativa, que lleva el nombre de 'Más mujeres, más democracia, rumbo a la paridad', es una estrategia multiactor liderada por ONU Mujeres Colombia, la cual busca contribuir a promover la igualdad de género, los derechos de las mujeres en el contexto electoral y la participación política femenina.



La iniciativa surge en medio de un contexto preocupante para la paridad política, teniendo en cuenta que las mujeres solo representan el 20% de todo el Congreso, a pesar de tratarse de más del 50% de la población.



"No podemos hablar de democracia si más del 50% de la población no participa de manera igualitaria en las esferas políticas (...) su logramos mejor participación política de las mujeres, construimos una sociedad mejor para todos y todas", aseguró la presidente de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Jezmi Lizeth Barraza.



El evento se llevó a cabo en el Congreso de la Republica. Foto: EL TIEMPO

De este modo, la meta es que para el 2022, el 50% del legislativo tenga una representación femenina. Por eso, varios actores internacionales, nacionales y más de diez medios de comunicación, incluyendo a EL TIEMPO, se adhirieron al compromiso de promover el avance en la consolidación de una democracia paritaria e incluyente que ofrezca garantías a la participación política de las mujeres colombianas.



De acuerdo con Bibiana Aida Almagro, representante de ONU Mujeres en Colombia, esta iniciativa busca "para todos los actores promover un entorno sin violencia hacia las mujeres, para los medios realizar una cobertura electoral con enfoque de género, en la representación posicionar la agenda de derecho de las mujeres de igualdad de genero en el debate electoral".



En el evento de firma del pacto, en el cual participaron los embajadores de Suecia, Noruega, Chile, Francia, Canadá, entre otros, los medios se comprometieron a realizar un cubrimiento de las elecciones libre de sexismos y estereotipos de género.



Entre los compromisos puntuales, se encuentran no realizar preguntas a las candidatas que no se les realizarían a los candidatos, no utilizar lenguaje o palabras con las candidatas que no se aplicarían del mismo modo con los candidatos, no publicar imágenes o fotos de las candidatas que no se publicarían de los candidatos y ser equitativos en la cantidad de candidatos y candidatas que se entrevistarán.



