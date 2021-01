'Elegir a los congresistas nos cuesta 700 mil millones de pesos'

Un ahorro cercano a los 4700.000 millones de pesos es lo que podría tener el país de aprobarse una propuesta, elaborada por un sector del liberalismo, que pretende que las elecciones para Congreso y para escoger Presidente de la República se hagan el mismo día y no en fechas distintas, como ocurre actualmente.

En diálogo con EL TIEMPO, el representante Alejandro Chacón, autor de la propuesta, aseguró que la idea es que la unificación de las elecciones "se haga por una sola vez", en 2022, con lo que se podría ahorrar "al país al menos 700 mil millones de pesos, que puede usarse para brindar subsidios o reactivar la economía".



(Vea también: Con tutela buscan tumbar aumento salarial de congresistas)



¿Qué es lo que busca con esta propuesta?



Revisando las elecciones nos dimos cuenta que en 2022 va a haber tres elecciones: la del Congreso de la República, la primera vuelta presidencial y posiblemente una segunda vuelta presidencia. Cuando revisamos, nos dimos cuenta que en 2018 elegir al Congreso costó 450 mil millones de pesos, en 2022 esa misma contienda le va a costar al país cerca de 700 mil millones de pesos.



¿Qué es lo que estamos diciendo? Que ante la crisis que se vive por la pandemia, el próximo año se hagan las elecciones presidenciales y de Congreso en la misma fecha, eso le ahorraría al país al menos 700 mil millones de pesos, que puede usarse para brindar subsidios o reactivar la economía.



¿Cuándo sería esa elección?



El último domingo de 2022 se harían ambas elecciones la del Congreso y las presidenciales. Esta reforma es por una sola vez, solo aplica para 2022.

Alejandro Chacón. Foto: Archivo Particular

¿Unificar las elecciones no podría multiplicar el clientelismo y la corrupción?



No hay ninguna diferencia. El congresista que tiene ese tipo de prácticas las va a tener en marzo o en mayo, eso obedece a otros mecanismos que no tienen nada que ver con esta propuesta. La única diferencia con esta reforma es el costo de las elecciones, que le vamos a ahorrar miles de millones de pesos al país.



¿Y los congresistas pondrían su maquinaria al servicio de los candidatos presidenciales?



Todo lo contrario. Como funciona actualmente, el congresista obtiene sus votos en marzo y cuando se dan las presidenciales ya sabe cuántos votos le pueden aportar a un candidato presidencial, mientras que si se hace una sola elección, no va a saber con cuánto llega. Es incluso más transparente.



(Además: Proponen que elecciones de Congreso y Presidente sean el mismo día)



¿Qué va a pasar con las consultas interpartidistas que se hacen en marzo?



Quienes critican nuestra propuesta son los que aprovechan esas consultas para subirse sobre las elecciones de Congreso para sacar una mayor votación. Las consultas se pueden hacer en otra fecha y serán mucho más económicas. Recordemos la consulta que hizo el doctor Humberto de la Calle en 2017, eso costo 30 mil millones de pesos, una cifra muy inferior a los 700 mil millones que nos cuestan las legislativas.



¿Por qué sale más económico hacer las consultas por aparte?



Porque para estas consultas no se requiere un despliegue logístico tan grande como en las de Congreso. Ahí solo votarían los militantes de ese determinado partido y no se tienen que instalar mesas en los lugares más recónditos del país, como sí ocurre en los comicios legislativos.



Lo que pasa es que algunos quieren seguirse aprovechando de hacer las consultas el mismo día de las elecciones legislativas porque esto les permite sacar más votos y con eso llegan montados a las presidenciales. Pero lo que no han dicho es que esto le cuesta al país 700 mil millones de pesos.



A mediados de año, el Gobierno ya debe saber cuál va a ser el presupuesto del próximo año, ¿Sí le alcanzan los tiempos para tramitar este proyecto?



Si hay voluntad política, se puede sacar la reforma. De haber voluntad política.



También se desconoce cómo estará el país en 2022 por la pandemia…



Exacto. En ese momento no sabemos cómo estará el covid-19 en Colombia. Cada elección implica sacar 12 millones de personas a la calle en un día. Entre menos jornadas electorales se hagan mejor, por eso lo convenientes es unificar esas elecciones.



POLÍTICA