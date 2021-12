Como sucede cada cuatro años, algunos candidatos al próximo Congreso resultaron tener parentescos con políticos que tienen líos con la justicia, o ser familiares de otros legisladores que se retiran y que, al parecer, quieren dejar a uno de los suyos en el Capitolio.



En las listas al Congreso que hay diversos candidatos que cumplen con esta condición y que, para algunos sectores, estarían compitiendo para no perder el cupo de sus familiares en el Legislativo.



Este hecho –en todo caso– no constituye ninguna falta y los líos con la justicia son de algunos de sus familiares y no de ellos, lo que no los inhabilita para competir por una curul.



Uno de los casos es el de Julio Elías Vidal, hermano del exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías Vidal, condenado por actos de corrupción relacionados con Odebrecht. Julio Elías es el número 5 de la lista del partido de ‘la U’ al Senado.



Otro de los casos es el del político costeño Carlos Rojano, quien aspirará al Senado por el Partido Liberal. Rojano es padre de Karina Rojano, actual representante a la Cámara por el Cambio Radical, y en el pasado fue pareja de la excongresista Aida Merlano.

Los delitos por los que fue condenada Aída Merlano

Merlano, quien es prófuga de la justicia, fue condenada por la Corte Suprema por delitos como corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas.



Una de las novedades es la presencia de Johana González en el segundo lugar de la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes en Santander. González es esposa del excongresista uribista Edwin Ballesteros.



El exrepresentante es investigado por su presunta participación –cuando fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant)– en un entramado de corrupción para dirigir contratos a cambio de millonarias coimas.

El exrepresentante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros.

Dentro de los candidatos al Congreso que tienen familiares con líos con la justicia y que quieren volver al Legislativo hay dos casos representativos.



El primero de ellos es el de John Moisés Besaile Fayad, hermano del excongresista Musa Besaile Fayad, condenado por delitos de corrupción relacionados con el llamado ‘cartel de la toga’ y quien tiene señalamientos por presunta ‘parapolítica’.



John Moisés Besaile Fayad ocupa uno de los primeros sitios de la lista al Senado por el partido de ‘la U’, del cual Musa Besaile Fayad fue uno de los mayores electores en el pasado.



Bernardo Miguel 'Ñoño' Elías en medio de una de sus diligencias judiciales.

De igual forma, en el número 2 de la lista del Partido Conservador al Senado está Nadia Blel, hija del exsenador Vicente Blel, uno de los congresistas condenados por ‘parapolítica’ y quien fue reconocido por diferentes sectores como uno de los barones electorales de Bolívar.



Y está en caso de Andrés García Zuccardi, sobrino de Álvaro García, condenado por la masacre de Macayepo, quien aspirará de nuevo al Senado por el partido de ‘la U’.



Dentro de los inscritos también hay algunos familiares de congresistas que no regresan al Capitolio. Uno de ellos es Elber Chagüí, esposo de la actual representante a la Cámara por el partido de ‘la U’ Sara Piedrahíta. La congresista es prima del condenado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.

Elber Chagüí tiene el número 14 en la lista del mismo partido de su esposa al Senado.



De igual forma está el caso de Marcos Daniel Pineda, hijo de la actual senadora conservadora Nora García, quien tampoco regresará al Congreso. Pineda, quien ha sido alcalde de Montería, tiene el número 7 de la lista del conservatismo al Senado, el mismo partido político de su progenitora.



Como ya se dijo, la presencia de estos candidatos en las listas al próximo congreso no constituye ninguna falta, pero, para algunos sectores, no deja de llamar la atención que, en ciertos casos, estas personas aspiren cuando sus parientes no pueden hacerlo.

