¿Colombia tendrá por primera vez defensora del pueblo?

Uno de los deseos inicialmente del presidente Iván Duque al conformar la terna para elegir a la cabeza de la Defensoría del Pueblo era que esta institución estuviera regida por una mujer, por primera vez en la historia.

Por ello, dicen en la Casa de Nariño, el jefe de Estado puso dos mujeres y un hombre en la terna que entregó a la Cámara de Representantes. Sin embargo, según le han dicho a este diario congresistas de dos partidos distintos, desde Palacio hay movimientos para favorecer a Carlos Camargo, el único hombre de la terna.



El viernes pasado, el presidente Duque ternó para este cargo a Carlos Camargo, presidente de la Federación de Departamentos; Myriam Martínez, directora de la Agencia de Tierras, y a Elizabeth Martínez, secretaria de la Comisión III de la Cámara.



La elección del defensor es una movida de filigrana política, no solo porque este cargo es clave para el tema de derechos humanos en el país, sino porque allí se pone a prueba la coalición de Gobierno en el Congreso e incluso marcará el derrotero de lo que será posteriormente la elección del procurador general.



Hasta el fin de semana, la que parecía recibir las mayorías de la Plenaria de la Cámara, corporación encargada de elegir al Defensor del Pueblo, era Elizabeth Martínez, quien tenía el apoyo unánime del Partido de ‘la U’ y las mayorías en Cambio Radical y el Partido Liberal, así como ocho representantes de oposición. Con esto, tenía prácticamente lista su elección.



Sin embargo, en las últimas horas las cosas empezaron a cambiar. Las mayorías en Cambio Radical, que este lunes a las 5 de la tarde votará para elegir cuál su candidato por el que votarán en bancada, ahora se inclinaron por Camargo.



En el Partido Liberal, que dejó en libertad a sus congresistas en esta elección, Camargo cuenta con el apoyo del grupo liderado por el expresidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. Este grupo inicialmente era minoritario, pero este lunes empezó a tener más adeptos.



Camargo es el candidato del Partido Conservador y cercano a Duque. Fue magistrado del Consejo Electoral en representación de los ‘azules’.



También es bien visto en el Centro Democrático, partido que el viernes pasado escuchó a los tres candidatos y decidió que va a votar en bancada junto a los representantes cristianos, lo cual suma 36 votos.



Por otro lado, Myryam Carolina Martínez es vista por los partidos como una persona calificada, pero en el liberalismo aseguran: “No le vamos a dar la Defensoría al uribismo”.



La actual directora de la Agencia de Tierras recibió este lunes el respaldo de la Federación Colombia de Víctimas, pero su candidatura aún no ha logrado despegar del todo.



De esta manera, tal como están las cuentas hoy, no se cumpliría la promesa del presidente Iván Duque de que Colombia tendría por primera vez una mujer al frente de la Defensoría del Pueblo.



La elección será el próximo viernes 14 de agosto, en una sesión presencial de la Plenaria de la Cámara.

