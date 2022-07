La selección del funcionario que reemplazará a Carlos Felipe Córdoba al frente del máximo ente de control fiscal parece que empieza a dilatarse, en la natural pugna por uno de los principales cargos de poder en el país.



El nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que la fecha de elección del nuevo contralor, prevista inicialmente para el 3 de agosto, se aplazaría hasta, posiblemente, el próximo 18 de agosto, lo que daría margen a incluir otros nombres.

"Es probable que ese procedimiento no nos permita hacerlo el 3 de agosto que, además, es una fecha un poco insólita porque fue producto de la premura de la mesa (directiva) anterior. La Constitución ordena que se elija por el Congreso entrante, de la lista que elabora el Congreso saliente en el primer mes, y eso vence el 20 de agosto”, dijo Barreras.



El presidente del Senado hizo referencia al incidente de desacato tramitado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual ordenó la recomposición de las listas de aspirantes al cargo de Contralor, para respetar los principios de mérito y equidad de género, que no fueron tenidos en cuenta en la conformación inicial del grupo de aspirantes.



La determinación de ese tribunal de solicitar la inclusión de igual número de mujeres y hombres ( 5 y 5) obligaría a que el proceso de selección no se cumpla el 3 de agosto, pues el Congreso deberá escuchar a los nuevos aspirantes incluidos en la lista, antes de proceder a una votación.



“Vamos a cumplir el mandato judicial y si resulta necesario recomponer todo con una nueva comisión accidental, lo haremos”, dijo Barreras en declaraciones a los medios. La comisión accidental es la encargada de hacer la selección de los diez aspirantes que deben ser presentados al pleno del Congreso.



Aunque la determinación está regida por un proceso legal, las sospechas sobre un eventual nuevo cambio en la lista de aspirantes a uno de los tres cargos de control más importantes del país se incrementaron en los últimos días.



El nombre del ex vicecontralor Julio César Cárdenas como un posible aspirante que sería incluido a última hora en la lista sonó con insistencia. De hecho, el periodista Daniel Coronell le preguntó al senador Gustavo Bolívar si eran ciertas las versiones de un intento por tener a Cárdenas en la lista de aspirantes.



“Apreciado senador @GustavoBolivar sé que Julio César Cárdenas no está en la lista de elegibles para contralor general. Quisiera saber si ustedes están haciendo esfuerzos para incluirlo.”, preguntó Coronell al senador Gustavo Bolívar a través de sus redes sociales.

Cárdenas sería apoyado por un grupo de abogados que son muy cercanos al presidente electo Gustavo Petro.



Lo cierto es que el cambio de fecha de elección y otros movimientos políticos de la nueva coalición de Gobierno indican que la nueva administración sí quiere incidir de manera más activa en escogencia del nuevo contralor, una jugada que han hecho indefectiblemente todos los gobiernos.