Elección de Contralor General: Universidad Nacional se retira del proceso, ¿por qué?

A finales de noviembre, el Congreso publicó la resolución con el cronograma establecido para la elección del contralor general de la Nación. Un proceso que se tiene que hacer de nuevo debido a la decisión del Consejo de Estado en mayo de declarar nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez.



Sin embargo, este 18 de diciembre la mesa directiva del Congreso anunció que no será posible cumplir con lo dispuesto en el cronograma inicial por la cantidad de inscritos y problemas en la contratación.



En medio de este cambio, se generó otro inconveniente y es que la Universidad Nacional había sido elegida para encargarse de realizar las pruebas de conocimiento que deben hacer los candidatos. Pero la institución se retiró del proceso este 20 de diciembre. En una carta que le envió al presidente del Senado, Iván Name, indicaron que no pueden participar porque aseguraron que hay un conflicto de intereses con la Contraloría.

Según explicaron, al momento de hacer la verificación encontraron que la universidad "con sus 9 sedes y 22 facultades, todas ellas con competencias delegadas para contratar, tiene contratos en ejecución con la Contraloría General de la República, cuya alta dirección es objeto de la convocatoria en mención".



En la misiva agregaron que la decisión se tomó "con miras a salvaguardar la institucionalidad del país y coadyuvar a que la elección del Contralor resulte en aplicación a los principios de transparencia”.



Una de las razones por las cuales el Congreso anunció que el cronograma inicial que plantearon no se podía cumplir es que no se había culminado los procesos de contratación con la Universidad Nacional, que fue la entidad encargada para llevar a cabo los exámenes de los que saldrá la lista de 10 candidatos finales para el cargo.



Por lo anterior, en la parte resolutiva se anunció que el proceso no se llevaría a cabo hasta que se suscriba el contrato con la Universidad Nacional. De igual manera, se anunció que se emitirá un nuevo cronograma apenas se selle el convenio con la institución.



Pero ahora, tras el retiro de la institución, el proceso tomará más tiempo del esperado.



