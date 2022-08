En los pasillos del Congreso, donde se mueve la política colombiana, los asistentes estaban dando tantas vueltas como las que dio este jueves la elección del nuevo contralor Carlos Hernán Rodríguez.



Los congresistas, quienes estaban citados para plenaria a las nueve de la mañana, intentaban abrirse espacio entre las personas congregadas en la entrada del salón elíptico. “Es que la entrada por acá es bien cansona”, dijo un hombre. “Ni siquiera están dejando entrar a las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL)”, reclamó otra persona.lsitoo



La molestia la generó una hoja de papel pegada en la puerta café de ingreso que tenía impreso “Solo congresistas, gracias”. Y efectivamente lo que decía se cumplió en un inicio.



Solo a los parlamentarios los dejaron entrar al recinto donde se dio la aplastante votación con la que el exauditor Rodríguez se quedó con el cargo de contralor: obtuvo 260 votos. Algunos se colaron después y por eso surgió uno de los tantos regaños del presidente del Senado, Roy Barreras, durante la plenaria. “Les solicito que se salgan los que no son congresistas”, mencionó desde su puesto.



A las 9:17 a.m. entró David Luna, de Cambio Radical. A las 9:22 a.m. llegó Barreras. Hacia las 9:26 a.m. entró María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. María José Pizarro, del Pacto Histórico, llegó a las 10:07 a.m., unos minutos después de que arrancara el llamado a lista para esta votación que midió por primera vez las fuerzas políticas del país.



Previo a eso, había otros dos que estaban molestos. Pero no por no poder entrar al salón elíptico, sino por lo que iba a pasar allí adentro. El representante Cristian Avendaño, de Cambio Radical, con indignación manifestó que, en su juicio, hubo vicios de procedimiento y por eso había tomado la decisión de votar en blanco.



Y es que su partido, a las 9:42 de la mañana, poco antes de que arrancara la plenaria, anunció que se inclinaría por Rodríguez luego de conocer que María Fernanda Rangel, quien hasta hace unos días parecía tener las mayorías, había desistido de su candidatura. El giro de Cambio Radical se sumó, en los últimos minutos, al ‘timonazo’ hacia Hernández que dieron un día previo a la elección los partidos Liberal, Conservador y de la U.



La representante Jennifer Pedraza, por su parte, aprovechó el tiempo antes de entrar para anunciar que demandará la elección del nuevo Contralor, buscando que esta se caiga y se repita. También dijo que votaría en blanco.



En una orilla contraria estaba María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, partido que en un hecho inédito se sumó a la misma decisión del Pacto Histórico. “¿Será que somos tan poderosos?”, respondió entre risas cuando este diario le preguntó sobre la influencia que pudo haber tenido el hecho de que su partido se inclinara por Rodríguez también.



“Carlos Hernán Rodríguez ganó porque le imprime independencia, así se diga que él es el de Petro, que tampoco lo creo, porque el de Petro era otro”, explicó.



‘Esto no aguanta tanta gente’



La sorpresa por los giros de los partidos no era de lo único que se hablaba por los corredores. Todos coincidían en que hace tiempo no veían al Congreso tan lleno de gente. En el segundo piso, desde los balcones donde estaban los periodistas, algunos incluso estaban preocupados porque decían que esa estructura no aguantaba el peso de tantos.



Pero eso poco importó. Los ojos estaban puestos en lo que sucedía en ese salón donde mientras se llamaba lista, unos aprovecharon para resaltar textos, otros para comer y otros para tomarse ‘selfies’ con sus compañeros.

Mientras votaban por los impedimentos por conflicto de interés, investigaciones por la Contraloría y responsabilidad fiscal, a duras penas se alcanzaba a oír el “sí” o el “no” de los congresistas por la cantidad de ruido que había y la poca atención que le ponían al secretario del Senado, Gregorio Eljach, quien hacia los llamados.



Roy Barreras, presidente del Senado. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

A Barreras se le ‘saltó la piedra’, como dirían por ahí, y les pidió silencio a los parlamentarios, aunque poco, o más bien nada, atendieron su instrucción. Minutos después algunos congresistas se acercaron a él. Por el puesto de la Presidencia del Senado y de la Cámara se pasearon Paloma Valencia, Iván Cepeda, María José Pizarro y María Fernanda Carrascal, entre otros.



Con golpes en sus escritorios, el Congreso aprobó el informe de la Comisión de Acreditación Documental, en el cual se manifestó que los candidatos al cargo de Contralor cumplían con los requisitos en el proceso.

Acá volvieron los regaños. Uno de los primeros fue justo antes de iniciar la votación. “Los senadores que están en el teléfono, a ver si escuchan”, les reclamó para que pusieran atención mientras explicaba que el voto podía ser privado o público y que el tarjetón – que incluía las imágenes de los 10 candidatos y la opción de voto en blanco – se debía depositar en una urna transparente ubicada sobre una mesa en el pasillo central. Los llamaron de cinco en cinco.



Barreras, desde su puesto, supervisó cada movimiento de la votación y cada vez que tomaba el micrófono era para reclamar algún aspecto: primero por las fallas de sonido, luego que porque una fotógrafa estaba interrumpiendo la votación, “tienes lente, puedes moverte”, le dijo a otro. Después que porque los senadores no dejaban pasar a otros para votar. “Sin discursos”, le interrumpió a la senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, cuando esta tomó el micrófono para contar públicamente su voto por Rodríguez. Fue de las pocas que lo anunció en voz alta en el recinto.



Las quejas desde arriba también se oyeron en un nivel más abajo donde estaban sentados los secretarios de Senado y Cámara. “No podemos ver”, decía constantemente Eljach, que pese a que estaba muy cerca de las urnas, no podía verificar quién había introducido el voto por la cantidad de congresistas que no dejaban pasar.

Esta era la urna de la votación. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Y si el pasillo central estaba copado de gente durante la votación, la acción estaba en el corredor lateral izquierdo del salón, donde estaban dispuestas las sillas para los candidatos a la Contraloría. Ese sí era el más transitado.



Carlos Hernán Rodríguez, vestido de traje con corbata de puntos rosada, era el hombre al que la mayoría quería estrechar la mano, con el que muchos querían hablar y posar para las fotos. Era el personaje del momento, pues su victoria era inminente y todos lo sabían. Por allá pasaron varios, incluida Angélica Lozano, que en un momento lo agarró de la mano para llevarlo a saludar a otras personas.

El pasillo donde estaba el ahora contralor era de los más concurridos. Foto: Aura Saavedra / EL TIEMPO

Mientras eso pasaba, los otros candidatos al cargo que estaban sentados al lado de él - Diana Carolina Torres García, Elsa Yazmín González Vega y Carlos Fernando Pérez Gelvez – miraban el celular.

Los otros candidatos miraban el celular mientras Carlos Rodríguez se tomaba fotos con personas en el recinto. Foto: Aura Saavedra / EL TIEMPO

‘¿Están comprando votos con obleas?’



Algunos congresistas se la comieron de inmediato. Foto: Aura Saavedra / EL TIEMPO

Hacia la una de la tarde, cuando la sesión ya completaba tres horas, un hombre portando una camiseta roja, se abrió pasó en el pasillo central con una caja grande llena de bolsas que contenían obleas. Luego la protagonista de la idea apareció: Sandra Jaimes, senadora por el Pacto Histórico, fue la encargada de llevar esto al salón. Cada oblea la entregaba con un papel que llevaba su nombre y el título ‘La historia de una tradición’.



El tema de la oblea tuvo tanta repercusión que hasta en la transmisión en vivo que realizó el Congreso esta frase se alcanzó a escuchar porque el micrófono quedó abierto: “¿Están comprando votos con obleas? ¿Sí? ¿Cuántas obleas por un voto?”.

Hoy alzó mi voz por todos aquellos microempresarios que con gran esfuerzo contribuyen al comercio y turismo nacional.

Este episodio no se salvó del reclamo del presidente del Senado ni tampoco del presidente de la Cámara, quien se les acercó a los repartidores y con la mano sobre la caja, al parecer, les indicó que pararan de hacer eso en plena votación.Algunos senadores aprovecharon y se la comieron de una. Oblea hubo para todos, tanto así, que por ahí uno alcanzó a repetir.

Una sesión con un final poco sorpresivo



La victoria del también excontralor del Valle ya estaba cantada, por eso no sorprendió cuando se conocieron los resultados que obtuvo: 260 votos en total, 94 en Senado y 166 en Cámara.



Entre aplausos, el nuevo contralor Carlos Hernán Rodríguez tomó juramento tras una sesión que no se sabe si se va a repetir en un futuro para elegir al próximo, pues Barreras aseguró que radicará un acto legislativo para eliminar la Contraloría como se conoce para crear, en vez de ese órgano, un tribunal de cuentas.



En entrevista con este diario luego de la votación, manifestó: “Espero que sea la última vez que este congreso elige un contralor cambiando el modelo a un tribunal de cuentas al estilo de la OCDE con el modelo europeo que permite elevar a la jerarquía de una corte que además es plural y permite un control más eficaz y austero”.

AURA SAAVEDRA ÁLVAREZ

Redacción Política