El video de Iván Cepeda sobre el embajador Francisco Santos

En medio del debate que hay en el país por los señalamientos de injerencia del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, en las elecciones presidenciales de ese país, el senador por el Polo Iván Cepeda publicó un video del diplomático en una reunión política.



El congresista opositor desarrolló un debate de control político en el Congreso en el que afirmó que Santos “habría ofrecido ayuda” a la campaña de Donald Trump y que participó en reuniones con distintas instancias en las que se habría abordado el tema electoral en EE. UU.

Sin embargo, el propio embajador Santos y la canciller, Claudia Blum, negaron tales afirmaciones y reiteraron que el enfoque de la relación, en este terreno, es bipartidista, es decir que el relacionamiento es igual con políticos republicanos y demócratas.



Como parte del debate, Cepeda publicó un video en el cual aparece el embajador diciendo: “Lincoln y Mario van a tener un lugar preponderante porque han sido grandes amigos de Colombia. No tengo cómo agradecerte ese apoyo que les has dado a nuestro país desde lo público y desde lo privado. De verdad Lincoln, un abrazo inmenso y qué gusto poderte ver”.

Ahora resulta que corroborado y admitido el hecho de que el embajador Francisco Santos sí se reunió con los uribistas en campaña por Trump en La Florida, la excusa es que él no estaba haciendo campaña. Nada que hacer: lo pusimos en evidencia. pic.twitter.com/PgxHH6FONw — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 29, 2020

Santos se refiere a Lincoln y Mario Díaz-Balart, dos políticos estadounidenses que habrían estado en una reunión con el embajador el pasado 20 de julio.



Mario Díaz-Balart es recordado porque hace algunas semanas pidió a las autoridades de EE. UU. investigar las visitas del senador Cepeda a algunas cárceles de ese país y que estarían relacionadas con la investigación que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe.

Colombia ha tenido muy buena relación con presidentes de ambos partidos (...) Trabajo todos los días, en el Congreso, con demócratas y republicanos y con el presidente de turno FACEBOOK

A las reuniones que mencionó el congresista opositor, el embajador Santos respondió con unas palabras que habría dicho en una de ellas y que reafirman el enfoque bipartidista del Gobierno Nacional en estos asuntos.



“Colombia ha tenido muy buena relación con presidentes de ambos partidos. Y es que tiene que ser así. El Plan Colombia arrancó con Clinton y Pastrana, siguió con Bush y con Uribe, luego con Obama y Santos y ahora con Trump y Duque. La relación es tan importante que trasciende esa división en Estados Unidos. Y Colombia tiene que ser muy cuidadosa -y lo hemos sido- al mantener ese trabajo que es suprapartidista y por eso trabajo todos los días, en el Congreso, con demócratas y republicanos y con el presidente de turno”, dijo el diplomático en una de estas reuniones.

