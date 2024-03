El viacrucis de las reformas de Petro: ¿servirá Semana Santa para que no se hundan?

Las reformas sociales del presidente Gustavo Petro comenzaron un viacrucis en el Congreso hace 13 meses y parece que todavía les faltan varias estaciones.

Hoy es incierto el futuro de los proyectos de salud y pensiones, que si no son aprobados antes del 20 de junio, se hundirán por falta de trámite, teniendo en cuenta que cursan su segunda legislatura. Por su parte, la reforma laboral, que se hundió el año pasado por lo mismo, no se ha movido en la Cámara para la continuación del primer debate a fin de no gastar capital político.

Pero que estas avancen no parece tarea fácil de lograr para un gobierno que no tiene mayorías en el Senado y que en el último año ha sufrido más amarguras que alegrías en esa corporación.

El más reciente revés del Ejecutivo en esa corporación fue el miércoles, cuando la plenaria aprobó una proposición del senador de Cambio Radical David Luna para convocar una sesión informal con el objetivo de escuchar a varios actores del sistema pensional antes de tomar una decisión sobre las ponencias, pues hay cuatro sobre la mesa: la oficial, que lidera la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico; la alternativa, impulsada por Norma Hurtado, de ‘la U’, y dos de archivo del Centro Democrático y Colombia Justa Libres.

El oficialismo vio esa proposición como una maniobra dilatoria, que se sumó a las tres sesiones que se tardaron en votar los impedimentos que se radicaron desde un principio aunque luego llegaron más. La demora se dio porque los opositores a la iniciativa rompieron el quorum, lo que se traduce en que, en principio, las mayorías no están a favor del proyecto.

Voto a voto el escenario no es favorable para el Gobierno, por ahora. Si se destraba el debate –que además del rompimiento del quorum ha estado lento por la discusión de la idea de constituyente del presidente Petro y la llegada de nuevos impedimentos– el Gobierno no tiene las mayorías para que su reforma se apruebe, por lo que se está moviendo para buscar más apoyos.

La idea de la oposición es primero intentar hundir la reforma apoyando la reforma de archivo, que es la primera en votarse. En principio serían al menos 39 votos entre uribismo, conservadores, Cambio Radical y Colombia Justa Libres.

Pero si las mayorías deciden no archivar el proyecto, pasarían a la ponencia de Hurtado. Esos 39 votos acompañarían ese, pues sería una derrota para el Gobierno que no se discuta su proyecto. Con ellos votaría una parte de ‘la U’, llegando así a unos 45 votos. Si no se logran las mayorías, se pasa a votar la ponencia positiva.

El Gobierno, por su parte, tiene 25 votos fijos entre Pacto Histórico y Comunes. El futuro de la reforma, entonces, queda en manos de los 13 liberales y 13 de Alianza Verde que, en inicio, se dividen entre apoyo y archivo.

El Gobierno se ha estado moviendo, pero parece no encontrar salidas, y superar tres debates en tres meses con un proyecto tan sensible es bastante complejo.

Y el peor momento lo pasa la reforma de salud. Si el inicio del tercer debate en la Comisión VII del Senado fuera hoy, el proyecto se hunde, pues 9 de 14 senadores manifestaron que votarán la ponencia de archivo.

El mismo presidente Petro intentó reunirse con esa célula legislativa el lunes, pero ante la falta de acogida la Casa de Nariño decidió cancelar la reunión.

No parece haber solución. De hecho, al contrario de lo que pasa con la pensional, que se quiere ganar tiempo, acá varios parlamentarios le piden a la presidenta de esa Comisión que convoque pronto al debate. Pero la presidenta Peralta decidió convocar para después de Semana Santa para ganar algo de tiempo. Sin embargo, no parece haber salida porque ni siquiera la estrategia de las recusaciones para tratar de modificar el quorum y así tener unas mayorías más favorables parece funcionar.

Se espera que después de Semana Santa comience a definirse el futuro de esas reformas, que durante meses fueron el principal discurso del presidente Petro, pero que hoy están a punto de hundirse y se necesitaría de un milagro para su resurrección.

