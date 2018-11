El viacrucis de la reforma a la justicia

Si bien la Plenaria del Senado salvó la Reforma de la Justicia, que estuvo agonizando por cuenta del retraso en su aprobación, la iniciativa está viviendo un verdadero viacrucis en el Congreso y ha puesto al Gobierno en una dura prueba.

Al tortuoso trámite que tuvo el proyecto de acto legislativo en el Senado, donde le eliminaron el corazón o “la nuez”, que era la modificación del Consejo Superior de la Judicatura, se suma ahora la sentencia del presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, de que esa iniciativa “va a tener fin muy pronto”.



El proyecto de acto legislativo que reforma la justicia llegará dentro de dos semanas a la Cámara y el ambiente de entrada es adverso.

"Ojalá no lleguen con lo que traía la Ministra (de Justicia) y el Senado haya podido cambiarla sustancialmente. Yo creo que ese esperpento va a tener fin muy pronto, esperamos tener la oportunidad de oír a los magistrados de las cortes", indicó Chacón.



El trámite de esta reforma ha resultado tan difícil para el Gobierno que incluso ha provocado diferencias entre el Ejecutivo y algunos partidos de la coalición, empezando por la colectividad del presidente Iván Duque, el Centro Democrático.



Así lo dejó ver la senadora Paloma Valencia, quien criticó la falta de apoyo del Ejecutivo a su propuesta de crear un tribunal para que juzgue a los llamados aforados, entre los que se encuentra los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General.



“Lamento mucho que el Gobierno que yo ayudé a elegir no colabore en convocar unas mayorías para solucionar un problema de fondo que tenemos los colombianos”, manifestó Valencia frente a su propuesta y se quejó, además, de que los partidos no quieran comprometerse contra la "justicia impune para los de cuello blanco".

La modificación del Consejo Superior de la Judicatura era el corazón de la reforma de la justicia y para la senadora Valencia el hecho de que se haya mantenido intacto este organismo demuestra que “las líneas de fondo se han ido perdiendo”.



“Aquí hace falta que se dialogue con los otros sectores para lograr acuerdos sobre lo que es fundamental. Yo veo un gran problema de una reforma que viene con retazos de muchas cosas, pero que realmente las líneas de fondo se han ido perdiendo”, expresó la congresista.



El Partido Conservador, otras de las colectividades de la coalición de gobierno, también cargó contra el Gobierno por la “falta de liderazgo” en el trámite de la reforma.



“Es evidente que hay falta de coordinación de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, tanto con las bancadas como con las altas cortes para discutir los textos y los alcances de la reforma”, manifestó el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade.



El asunto ha resultado tan complejo que incluso la Ministra de Justicia dejó ver que si esta norma no prospera pondrá su cargo a disposición del presidente Iván Duque.



“Si se hunde la reforma, la volvería a presentar en marzo. Indudablemente, yo sé que por uno de los aspectos que me invitó el presidente Duque fue por la reforma de la justicia y, si esto no prospera, hablaré con él y le pondré mi cargo a su disposición”, fueron las palabras de Borrero en entrevista con RCN Radio.

Desde el Ejecutivo ya salieron en defensa del trabajo realizado desde el Ministerio de Justicia, al resaltar su conocimiento técnico.



"La Ministra de Justicia es una mujer absolutamente técnica, todo el país la conoce, era parte de una organización no gubernamental que siempre estaba presente en todas las discusiones de reforma de la justicia y nadie como ella conoce realmente las reformas que la justicia requiere", manifestó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



Sin embargo, para los conservadores y otros sectores en el Capitolio esto no parece estar funcionando como se esperaba.



La reforma a la justicia llegará en dos semanas a la Cámara de Representantes, donde deberá superar dos debates antes del 16 de diciembre para continuar con vida. Si esto sucede, deberá superar cuatro debates más entre el 16 de marzo y el 20 de junio del próximo año.



