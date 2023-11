¿El 'tinto' de Petro y Uribe cambiará el rumbo de la reforma de la salud?

El tinto que se van a tomar el miércoles el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, que podría definir el futuro inmediato de la reforma de la salud, en la Casa de Nariño parece estar ya teniendo efectos en el Capitolio Nacional.



Esta semana, en medio de la discusión de la polémica reforma de la salud, el jefe de Estado, tras cuatro meses de hablar de acuerdo nacional pero no convocar a la oposición, hizo una sorpresiva invitación a la bancada uribista.



Los convidó a tomar tinto para conversar sobre sus reparos a la iniciativa oficial, al mismo tiempo que expresó su molestia con los constantes intentos de la oposición de aplazar el debate y de romper el quorum.



Y es que la estrategia de los opositores al Gobierno, aliados con congresistas independientes que se oponen a la iniciativa oficial, ha funcionado: hoy tienen paralizada la reforma en su segundo de cuatro debates en la Cámara de Representantes.



Prueba de esto es que tras las elecciones del 29 de octubre, en las que se posicionaron los partidos de centro y derecha, solo se han aprobado 15 artículos, cuando se esperaba que el debate se agilizara.



“Invito al Centro Democrático a algo más racional. Vengan, nos tomamos un tinto y miramos cuál es su problema con la reforma de la salud que presentamos. Si hay puntos en común los presentamos a la fase de debate en el Senado”, dijo el jefe de Estado en su cuenta de X.



Los primeros en reaccionar fueron los parlamentarios del Centro Democrático, quienes no vieron con buenos ojos la decisión. Recordaron cuando en septiembre del año pasado el mismo expresidente Uribe fue a la Casa de Nariño a discutir sobre la tributaria y, pese a que el jefe de Estado se mostró receptivo, al final no hubo concesiones.

Los uribistas Andrés Forero, Hernán Cadavid y Óscar Darío Pérez. Abajo, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, piden garantías en el debate. Foto: @kroarbelaez

Pero un par de horas después, de manera sorpresiva, Uribe dijo en la misma red social que deberían aceptar la invitación, pero puso una condición: suspender el debate.



“Creo que quienes estamos en oposición a las reformas, de diferentes bancadas, deberíamos aceptar la invitación del presidente Petro. Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en la plenaria de la Cámara”, aseveró el exsenador.



Aunque en un principio el jefe de Estado no vio con buenos ojos la condición, lo cierto es que al final sí hizo eco en la Casa de Nariño, pues el tiempo comienza a jugar en su contra y la polémica reforma podría terminar hundiéndose.



El viernes pasado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que solicitarán al presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, quien es aliado del presidente Gustavo Petro, que se suspenda el debate, tal y como lo pidió el expresidente Uribe, mientras se adelantan dichas conversaciones. Es decir, que no haya debate por lo menos martes y miércoles.



“Hablaré con el señor presidente de la Cámara de Representantes, que creo que en aras de buscar espacios de debate tranquilo nos ayudará”, aseveró Velasco.



De hecho, en la agenda legislativa de la Cámara no aparece la reforma de la salud, aunque esto puede cambiar con el paso de los días. “Por confirmar”, se lee en el documento.



Las declaraciones de Velasco no son un hecho menor, pues estas pueden interpretarse como una primera concesión al Centro Democrático y una muestra de que podrían llegar a consensos.



La idea del Gobierno es que se apruebe la reforma de la salud en Cámara antes del receso legislativo, que se inicia el 16 de diciembre. Son, realmente, 19 días hábiles y si el debate sigue al mismo ritmo que lleva desde hace tres semanas, comenzarán las vacaciones y no habrá sido aprobada por la plenaria de esa corporación, donde está estancada desde mayo.

Esto generaría un enorme riesgo y sería el inicio de una carrera contrarreloj para una de las reformas bandera del presidente Petro.



De llegar a febrero con la reforma en Cámara, significa que tienen cinco meses para superar tres debates –terminar el de Cámara y los dos de Senado–, escenario que el Ejecutivo quiere evitar porque si no está listo el 20 de junio –si no citan a extras– se hunde por falta de tiempos, pues al tratarse de un proyecto de ley solo puede tramitarse en dos legislaturas y esta es la segunda. Esa es la estrategia de la oposición: dilatar el debate y ganar tiempo.



En Senado, además, la batalla sería más compleja. La mayoría opositora, que promueve una contrarreforma de la salud, se ha consolidado. Y, para rematar, el presidente de la corporación si bien no hace oposición directa, no es cercano a la Casa de Nariño.



Por esto, el Gobierno quiere que la reforma avance en Cámara y una de las peticiones al uribismo sería que no rompan el quorum para que la iniciativa sea aprobada. No obstante, el uribismo insiste en que la reforma es dañina por lo que es complejo que cedan.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló de la posibilidad de pausar trámite mientras se realiza el encuentro. Foto: Ministerio del Interior

Los votos no están



El escenario es completamente diferente al de septiembre del 2022, pues en ese momento el Gobierno tenía una aplanadora y los presidentes de Senado y Cámara eran del Pacto Histórico.



Y, por si fuera poco, el Gobierno no tiene los votos. ‘La U’, que parecía estar metida de lleno con la iniciativa antes de elecciones, esta semana se rebeló y dejó de votar de manera positiva. Incluso, se unió a los opositores y rompió el quorum del debate del miércoles. Con ellos en el recinto, la iniciativa hubiera avanzado.



Más allá de la reunión con el uribismo, el camino no parece sencillo, ya que no solamente debe llegar a acuerdos con el Centro Democrático, también debe buscar consenso con Cambio Radical y algunos miembros de la Alianza Verde.



Todo indica que este año no se aprobaría ninguna reforma aunque el Gobierno anunció a comienzos del 2023 que las tres –salud, laboral y pensional– estarían listas en junio del 2023.

MATEO GARCÍA

