La senadora María José Pizarro presentó este lunes ante el Congreso de la República los resultados de una investigación sobre violencia sexual. En el informe, la congresista del Pacto Histórico denunció que desde enero de este año se han recibido nueve denuncias por casos de acoso sexual en el legislativo.



“En total recibimos nueve denuncias, entre ellas siete mujeres y dos hombres, cuyas edades oscilan entre los 21 y los 28 años. Por ser esta la primera instancia para presentar estas denuncias, nosotras encontramos amplísima resistencia. Lo que esperamos es romper los muros de silencio que existen en el Congreso de la República”, dijo la senadora este lunes en rueda de prensa.



Uno de los casos que dio a conocer la senadora es el de una mujer que señala a Jorge Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado, de acosarla sexualmente.



En el testimonio, la mujer cuenta que cuando llegó a trabajar esa comisión lo hizo directamente para la oficina de Laverde y que en aquel momento se le asignaron tareas que cumplía en los tiempos señalados.



“Él (Laverde) me pidió que si le podía ayudar con otras cosas adicionales y por mí no había ningún problema… finalmente, yo iba a hacer unos informes que se le iban a entregar a ellos en una cuenta de cobro y yo iba a poner ahí todas las actividades que estaba realizando”, cuenta.



Cuando empezó a cumplir estas tareas, cuenta ella, comenzó a tener más cercanía laboral con Laverde. Dice que fue en ese punto cuando empezaron a suceder los primeros episodios. La mujer afirma que un día se quedó hasta tarde para terminar un informe y que antes de irse observó que Laverde seguía en la oficina.

La investigación se dio a partir de la entrada en vigor en enero de este año de un protocolo de atención a las personas que han sufrido algún tipo de acoso en el legislativo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“Yo estaba en el segundo piso, yo no sabía que él estaba en su oficina, en el primer piso de la comisión, y cuando yo decidí guardar las cosas e irme a hacer las cosas a la casa, lo encuentro ahí en su oficina. Me dice: 'preste a ver, revisémoslo'; entonces, pues, yo subí a donde estaba mi computador, ubicado con él y en donde había unos cubículos de vidrio. Él cierra la puerta de vidrio con la llave que estaba ahí pegada y guarda la llave en su bolsillo. Yo en ese momento me sentí insegura, pero uno no espera que suceda absolutamente nada. Le abrí el citador, le mostré el informe y le dije que me iba a terminar a mi casa (...) Yo le digo: ‘bueno, ya me voy, muchas gracias secretario’. Él me agarra del brazo y me dice que por qué me voy a ir tan rápido. Yo me solté y salí corriendo de la oficina”, señala.



Cuenta que semanas después Laverde le volvió a solicitar un informe y que ese día vivió un episodio similar. “Me decía que yo era una mujer muy linda, que yo nunca le prestaba atención (...) y se me empezó a acercar. Yo agarré lo primero que tengo a la mano, que son unos lapiceros, y le digo que no sé lo que puedo hacer con eso, que se puede meter en un problema, (...) que por favor no se acerque más y yo lo que hago, de nuevo, es salir corriendo”, agrega.



“Al otro día me tocó volver porque había citación de comisión. (...) Entonces, él se sienta conmigo, buscamos una silla, vamos al corredor que queda fuera de la comisión y yo me siento al lado de él, para mostrarle lo que él me estaba pidiendo. Él me empieza a meter las manos dentro del vestido que yo tenía, por lo que me levanto de la silla, le digo que por favor pare, yo guardo todo y no vuelvo a la comisión”, relata.



La denunciante añade que luego de este episodio le pidió a una secretaría y a una compañera suya que todo el trabajo se lo enviara al correo y que le avisarán cuando Laverde no estuviera en la oficina para ir a entregar las cosas.



“Laverde nunca me escribió más, nunca me envió otro correo electrónico y ya después cuando iba a hacer mi cuenta de cobro nunca me pagaron (...) decían que yo nunca había enviado nada”, dice.



Finalmente, afirma que un día se acercó al área de contratación para preguntar si la podían reubicar y que le respondieron que no, que su contrato había finalizado. “El contrato de un mes me lo pagaron, pero el de tres meses no”, concluye.

¿Qué responde Laverde?

En un comunicado de prensa, Jorge Laverde respondió a los señalamientos realizados por la senadora María José Pizarro durante la presentación del informe.



"Es una falsa denuncia anónima, no es cierto que haya incurrido en una conducta inapropiada de acoso laboral y sexual en contra de alguna trabajadora o contratista de la Comisión Secta del Senado, tal y como lo relata un testimonio anónimo presenta por la senadora Pizarro", afirma.



En la carta le pide a las autoridades competentes que investiguen los hechos y a la Policía de Seguridad del Congreso que se le entreguen los videos de seguridad en donde se registra el ingreso y salida de la comisión a la senadora del Pacto, según él, para "desestimar las mentiras y calumnias".



Además, dice que la denuncia es un intento por enlodar su nombre y que nunca ha tenido a su cargo personas que se queden trabajando hasta altas horas de la noche.

La investigación



La investigación se dio a partir de la entrada en vigor en enero de este año de un protocolo de atención a las personas que han sufrido algún tipo de acoso en el legislativo. A través de este mecanismo se ha llegado de manera directa a 850 personas, entre funcionarios, contratistas y pasantes que trabajan en el Congreso con acciones de prevención, orientación y no revictimización, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.



Según el informe, las víctimas de los nueve casos expuestos están vinculadas al Congreso como contratistas, integrantes de Unidades de Trabajo Legislativo y personas de servicios generales. "Todas ellas recibieron atención psicosocial y jurídica por parte del equipo especializado que se contrató para tal fin", dice el estudio. Sobre los presuntos agresores, se encontró que tres eran compañeros de trabajo, cinco eran jefes y uno, judicante.



Asimismo, el informe señala que tres funcionarios han sido retirados del Congreso por casos de violencia sexual, uno de ellos, hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Paola Holguín, se trata de Juan Pablo Gómez, acusado de acoso sexual y acceso carnal.



"La víctima puso de presente que podrían existir al menos siete denuncias más, en las que el funcionario, haciendo uso de su posición, se aprovechaba de las víctimas. La denunciante interpuso de manera directa queja ante la Fiscalía", se menciona en la investigación.



Otra de las denuncias corresponde a un auxiliar jurídico ad-honorem, vinculado a la Comisión Séptima de la Cámara de Representes, quien está siendo investigado por cuatro casos de acoso sexual ocurridos al interior del legislativo. Por estos hechos se inició un proceso en la oficina de control interno disciplinario en la Cámara Baja y el caso fue denunciado también ante la Fiscalía en el marco del protocolo.



Y por último, Jhon Jairo Uribe, quien fue retirado del Canal Congreso luego de dos denuncias públicas y judiciales por acceso carnal en hombres, ambas interpuestas ante la Fiscalía, las cuales se encuentran en etapa de indagación preliminar en la Fiscalía 73.

REDACCIÓN POLÍTICA

