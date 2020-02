Roy Barreras habla del trabajo de su esposa en la Fiscalía

El senador por 'la U' Roy Barreras afirmó este lunes que no tuvo ninguna injerencia en el movimiento laboral de su esposa, la abogada Gloria Arizabaleta, dentro de la Fiscalía General de la Nación, el cual sucedió hace algunos días.



El congresista habló con EL TIEMPO sobre las suspicacias de algunos sectores que se preguntaron si él habría tenido algo que ver con la situación de su cónyuge, quien trabaja con el ente acusador desde hace seis años.

De acuerdo con Barreras, su esposa "no fue nombrada" por el nuevo Fiscal, Francisco Barbosa, quien asumió el cargo hace algunos días, sino que "fue trasladada de Cali a Bogotá".



"Ella es abogada con una maestría en derechos humanos. Por eso se conoció con Francisco Barbosa (actual Fiscal General) en la Universidad Sergio Arboleda", le dijo Barreras a este diario.



El senador agregó que Barbosa "la conoce en esa materias" y que ahora, al ser elegido como jefe del ente acusador, "está llamando" a las personas de quienes conoce su trayectoria y que a ella "la trasladó porque profesionalmente le sirve".



"Ellos no me consultaron ese traslado", dijo Barreras y agregó que "lo bueno es que esto le pasa a ella por sus méritos".



El senador, quien se ha caracterizado por ser un duro crítico del gobierno del presidente Iván Duque, dijo que políticamente está "en la oposición" al Ejecutivo y que el traslado de su esposa no hará que cambié su posición.



Barbosa, quien fue elegido por la Corte Suprema de Justicia, es un hombre cercano al mandatario.



POLÍTICA