'Es falso que el Gobierno no estuviera enterado': Roy Barreras

Me dejó muy sorprendido la rueda de prensa de este lunes del señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien reiteró hasta el cansancio que nada sabía el Gobierno, que lo único que conoce es lo que está en el escrito de la revista Semana, entrecomillado. Esta afirmación es increíble, literalmente. Primero porque si así fuera querría decir que las agencias de inteligencia y contrainteligencia del Estado no sirven para nada y que tienen al Gobierno completamente desinformado. Además, que toda su actividad ilegal de espionaje y persecución es hecha bajo la ceguera del Gobierno y sus ministros de defensa. Y además por otra cosa más seria: es falso que el Gobierno no estuviera enterado.



¿Por qué afirma que el Gobierno sí sabía de este tema?



Yo mismo el 16 de julio de 2019 informé al Gobierno que agentes del Estado, agencias de inteligencia del Estado estaban haciendo seguimientos ilegales y hostigamiento contra nosotros y lo único que se me dijo fue que eso era imposible, que eso no estaba ocurriendo. La negación del hecho. El 29 de agosto amplié esas denuncias ante la Fiscalía General. Hoy, meses después, el Ministro dice que el Gobierno no sabía.



Yo creo que no tiene sentido el ocultamiento de la verdad. También nos dijeron que el Gobierno no sabía que había 8 niños muertos en el bombardeo del Caquetá y que solo se enteró cuando lo denuncié en el debate del año pasado. No es cierto. Lo habían ocultado durante meses y es lo mismo que están haciendo ahora: ocultar durante meses y lo que hay es un aparato paraestatal de persecución a periodistas independientes, a magistrados, a senadores independientes o de la oposición y que es una estrategia para hostigar, intimidar y tratar de mantener el statu quo que se usó en los años ochenta y noventa y que ahora está regresando.



¿Qué se podría estar buscando con estas interceptaciones ilegales?



Recoger toda esa información ilegal y hacer montajes contra los que ellos creen que son enemigos. Para fabricar montajes que logren la destrucción moral o política del contradictor y esos montajes los fabrican hoy día con inteligencia artificial de muchas maneras: alterando los mensajes, las grabaciones, utilizando las grabaciones ilegales para reorientarlas en contra de la víctima. No es que los ‘chuzadores’ del Gobierno lo hagan para divertirse oyendo conversaciones ajenas. No se trata de un grupo de chismosos, se trata de un aparato de inteligencia dedicado a destruir las voces independientes contra un gobierno.

Dice la denuncia que parte de la información de esas ‘chuzadas’ iba para un “reconocido político” del Centro Democrático, ¿quién puede ser?

​

No se trata de que sea un hecho aislado, sino que hay una política pública de un partido que es el Centro Democrático. Hay un partido político que agencia una política pública guerrerista. Es el partido político que negó el acuerdo de paz, que estimuló el ‘No’ en el plebiscito por la paz, que presentó las objeciones (presidenciales a la justicia para la paz), que negó los ‘falsos positivos’, que presentó la circular de nuevos ‘falsos positivos’, que bajó los estándares de precisión de los ataques aéreos. Hay una estrategia paraestatal múltiple, agenciada por el partido de gobierno que ganó con la promesa da hacer trizas la paz. ¿Quién es el jefe máximo de ese partido?, pues el expresidente Álvaro Uribe y sin duda toda esa información llegará a sus oídos y a sus manos.



¿Es decir que para usted el destinatario de la información de estas interceptaciones era el expresidente Uribe?



Pues el principal agente de la política contra la paz ha sido el expresidente Uribe y creo que estas expresiones paraestatales de ‘chuzar’ la Corte, por ejemplo, es volver a la época de las ‘chuzadas’ a la Corte que ocurrieron en la época del gobierno Uribe y ahora suceden justo en el despacho que investiga al exmandatario. Cuando hay una ilegalidad cualquier investigador se pregunta a quién beneficia y está claro que esa política pública es una política guerrerista y la agencian los sectores más radicales del uribismo, de los cuales es víctima el propio presidente Duque.

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Cómo cree usted que queda el presidente Duque en medio de este escándalo?

​

Quiero decir que estoy convencido que el presidente Duque tiene la capacidad y el deber y puede tener la voluntad de desmontar estos aparatos paraestatales y paramilitares y recuperar la confianza en las instituciones. Él puede hacerlo y convocarnos a la unidad nacional hacia unas instituciones más legítimas, pero tiene que comenzar por no negar los hechos y liberarse de los sectores radicales del uribismo que lo tienen maniatado.



¿Usted cree que el presidente Duque sabía de estas interceptaciones?



No creo, lo que no le resta gravedad al asunto. Es decir, sobre los hechos violentos, como el bombardeo a los niños, por ejemplo, o el asesinato por la espalda de Flower Trompeta o la ejecución extrajudicial del Dimar Torres conozco los casos y tengo la seguridad que el presidente Duque nunca se enteró. Lo informaron mal luego sobre esas operaciones, como cuando lo informaron mal frente a Naciones Unidas. En este caso particular de los montajes, hostigamientos y ‘chuzadas’ o seguimientos ilegales el Gobierno sí no puede decir que no sabía. Yo mismo le informé personalmente. Tal vez no me creyó. Él dijo que resultada imposible que agencias del Estado se prestaran para el seguimiento a senadores o periodistas. Lo cierto es que ha pasado más de un semestre y nada ocurrió en materia de investigación.

El general Nicacio Martínez Espinel, excomandante del Ejército. Foto: EFE

El Gobierno ha insistido en que la salida del general Nicasio Martínez fue por motivos personales, pero la denuncia dice que no fue así. ¿Usted qué cree?

​

Creo que no hay que caer en la trampa facilista de pensar que se trata de una ‘manzana podrida’, de un acto individual de un señor que, como ya se fue, entonces ya pasó el problema. No. Aquí hay una política pública paraestatal.



¿Siente que estas interceptaciones ilegales de las que estaba siendo víctima están relacionadas con las amenazas contra su familia que usted denunció hace algunos meses?



Totalmente. Lo que hay es toda una estrategia de intimidación y hostigamiento, amedrentamiento que es la mezcla de los seguimientos ilegales, las ‘chuzadas’, las amenazas de muerte, la persecución judicial, los montajes con el fin último de acallar las voces de los críticos, pero a nosotros no nos van acallar. Lo que verdaderamente me preocupa es la suerte de los líderes sociales vulnerables, que son los que están en el territorio, porque a ellos sí los están acallando matándolos. Por eso la exigencia que hacemos es la protección para esos líderes que están en el territorio, que son las víctimas más débiles de la sociedad civil.



