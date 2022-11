En la noche de este miércoles, durante la discusión en el Congreso de la reforma tributaria, se dio uno de los más insólitos argumentos mientras se discutía un impuesto que buscaba gravar las actividades comerciales de las iglesias. El legislador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, aseguró que “satanás” estaba recorriendo el Capitolio.



(Lea también: Así fue la derrota del Gobierno con el impuesto a las iglesias en el Senado).

“Yo en esta noche percibo, noto, advierto, que Satanás está rodando por este recinto. Señor presidente, porque además siento cierto olor a azufre. Cuando yo escucho algunos colegas hablar de que las Iglesias son un negocio, no es cosa diferente a que Satanás está rondando por este recinto”, dijo el senador de Cambio Radical.



“Si hay alguien a través de la historia que ha desarrollado una labor social, loable, con desprendimiento, con afecto hacia la sociedad, hacia las clases más necesitadas de este país ha sido la Iglesia. Cualquier iglesia del culto que sea, esa es una de sus funciones”, agregó Zabaraín.

Ante la petición de Barreras para que diera cierre a su intervención, Zabaraín dijo: “Nosotros no podemos permitir que se apruebe un artículo que lleve a confusiones, porque el legislador generalmente lo que hace es llevar a confusiones a quien después termina dirimiendo en la rama judicial”.

Tras terminar Zabaraín su intervención, Barreras le respondió: “Le aseguro que no habrá necesidad de exorcismo para expulsar a Satanás”.



Barreras precisó, además, que dicho artículo no se refería a imponer impuestos a las iglesias, sino a los negocios derivados de dicha actividad, los cuales eran aprovechados por muchos pastores para su enriquecimiento personal.



Por su parte, la senadora Karina Espinosa afirmó: “Yo reprendo las palabras del senador Zabaraín, aquí no puede estar paseándose en este recinto, pido paz y que venga la sabiduría del señor Jesucristo a todos aquí presidente”.



Minutos más tarde, el propio Zabaraín compartió un video con su intervención a través de las redes sociales, donde se ufanaba de haber derrotado a Satanás, al conseguir que se eliminara esta disposición de la reforma tributaria.



POLÍTICA