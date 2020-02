'Habría un tiempo para que la gente se pase al partido que le nazca'

Con propuestas para hacer un revolcón a la política y a la justicia en Colombia llegarán varios congresistas del Partido Liberal al reinicio de las sesiones ordinarias del Congreso, previsto para el próximo 16 de marzo.



Así se lo dijo a EL TIEMPO el senador liberal y expresidente del Congreso Luis Fernando Velasco, quien aseguró que junto con un grupo de copartidarios están preparando las iniciativas que pondrán a consideración de los legisladores para impulsar las reformas que necesita el país.

Velasco es pesimista sobre el impacto que tendrán los recientes cambios en el gabinete en las decisiones de los partidos políticos y dijo que el Gobierno Nacional debió haber comenzado haciendo un “acuerdo político” con las colectividades y no un pacto burocrático. “Eso le termina saliendo mal al Gobierno”, dijo.



¿Cuáles son las reformas que quiere proponer este grupo de liberales al Congreso?

Nosotros queremos llegar con una propuesta que trate de golpear el centro de la corrupción en cuanto a los temas de quienes participan en las elecciones para el Congreso. Es una reforma política que tenga tres elementos centrales y uno complementario, si se dan los primeros.



¿Cuáles serán esos tres elementos centrales?

El primero, acabar las campañas individuales y que el ciudadano escoja partidos en los que haya representantes, pero entendiendo la importancia de unas ideas y no que vote por una persona. La relación personal es clientelista, ‘tú me eliges, yo te elijo’. Para ello, la reforma serían listas cerradas por dos periodos, luego se volverían a abrir dos periodos y se volverían a cerrar, es decir, se van alternando.



¿Cuál sería el segundo elemento?

Una campaña con financiación pública. Evidentemente una campaña por listas y no por personas es mucho más económica, se sube el perfil bastante más en el tema de la publicidad y eso puede controlar a través de una financiación pública para las listas y el transporte el día de las elecciones, que son los costos más altos y todo se puede controlar.

¿Y el tercer elemento que tendría esa reforma?

Sería un órgano de control electoral técnico totalmente independiente. Va a ser difícil defender esta idea. Entendemos que los partidos y particularmente los congresistas creen que el Consejo Electoral es un espacio de decisión que escoge el Congreso, pero sí es prudente para generar confianza que quienes controlen las elecciones no sean personas elegidas por quienes van a esas elecciones. Es un tema complejo, pero necesario y sería un tema central para la oposición.



¿Por qué?

Porque si queremos hacer una reforma política la tenemos que hacer estando de acuerdo todos, no solo una parte de los congresistas o del país, hay que tratar de generar un gran consenso. Si esto se logra, cabría un parágrafo transitorio que permita que la gente se ubique en su espectro ideológico, porque ya los partidos se presentarán como partidos y no como individualidades. Habría un tiempo para que la gente pueda pasarse al partido que le nazca, al que sienta que es su partido.



Aparte de esta reforma política, ¿qué otra propondrán los liberales?

Hay otra que tiene que ser complementaria con la que presente el Gobierno, que ha anunciado ya la socialización de una reforma de la justicia. ¿Cómo la queremos nosotros?, la que está pidiendo el ciudadano, que reclama que le arreglen sus problemas rápido, en materia civil, comercial, que los procesos no se demoren cinco o siete años. Vamos a meternos en algunos artículos sobre esto que nos lleve a un gran debate, incluso estamos pensando seriamente en abrir la discusión sobre la descentralización de algunas decisiones que hoy tiene la justicia en el entendido de que algunas conductas que hoy están en el Código Penal, pero que no se sancionan, no se investigan, terminen siendo contravenciones especiales con unas sanciones fuertes que puedan poner autoridades administrativas del orden municipal, obviamente con una formación jurídica y un control.



¿Qué posición tendrán en general los liberales en temas como las reformas laboral y pensional?

Nosotros vamos a ser muy claros en lo que tiene que ser una reforma laboral. Nos da miedo que se precarice el trabajo. No nos gusta una reforma pensional que termine concentrando el capital en los pocos banqueros que hoy están concentrando todas actividades económicas del país. Creemos más en la solidaridad, entonces vamos a tener unas posiciones muy claras. El partido hizo algo que me parece importante que es mantener su independencia y por ello la mejor manera de comunicarse con sus seguidores es a través de las propuestas que va a defender, presentar e incluso a las que se va a enfrentar, de las que presente el Gobierno.

Dentro de las reformas que ha anunciado el Gobierno que impulsará este año está una al sistema de pensiones. Foto: iStock Photo

¿Cómo ve el panorama político tras los cambios en el gabinete ministerial?

Primero hay que reconocerle al Presidente el intento de refrescar un poco el gabinete. Tengo buenos conceptos personales de las personas que llegan, pero el problema no son las personas, sino que veo que mueven personas, pero no he visto una acción para tratar de construir políticas comunes. Soy de los que creo que cuando uno quiere hacer un cambio de rumbo en un gobierno, primero construye unas políticas comunes con quienes quiere caminar y luego los llama a participar. Esta vez creo que primero los llamó a participar y ahora se van a poner a construir esas políticas comunes y mientras eso pasa van a seguir existiendo unas tensiones en el Congreso que no creo que se hayan superado.



¿Es decir que para usted se debería construir un acuerdo nacional primero?

Creo que el Presidente todavía tiene la posibilidad de construir un acuerdo nacional, incluso con un elemento que me parece importante: uno puede elaborar ese acuerdo también con la oposición, sin que eso signifique participación política. Soy de los que cree que en el país hay unos temas en los que cabemos todos. Por ejemplo, acabemos la polarización en torno al proceso de paz y echemos para adelante, ahí cabe un acuerdo nacional y ese lo lidera el Presidente.



¿Qué otro tema cree usted que debería generar un acuerdo nacional?

La reforma de la justicia de los ciudadanos, no la de las élites, la de arreglarle el problema a los ciudadanos y para eso no se necesita representación política. Estos son dos temas de los muchos que se pueden construir en los cuales sí debería intentarse un acuerdo político que no he visto. Simplemente hay un acuerdo burocrático y esos pactos siempre son incompletos, porque dentro de los partidos hay unos que quedan bien y otro que quedan mal y eso le termina saliendo mal al Gobierno.



¿Los liberales esperaban que el Gobierno los invitara a un acuerdo o a hacer parte de su equipo?

Todos los partidos en todas las sociedades tienen que estar dispuestos a dialogar, a hablar, a intentar construir acuerdos. Los liberales básicamente sí esperábamos que el Presidente nos llamara a construir un acuerdo político, más que hablar de participación burocrática. Si construíamos ese acuerdo político podíamos hablar de representación, pero como nunca fuimos llamados, o por lo menos lo que hemos comentado en las bancadas es que no fuimos llamados a la construcción de ese pacto, pues entendíamos que no era prudente hablar de representación política sin acuerdo político.



POLÍTICA