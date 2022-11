Hace unas semanas circuló en redes sociales una fotografía en la cual, aparentemente, el senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández estaba dormido en la sesión plenaria del Senado de la República.



Los comentarios no se hicieron esperar, pues el congresista, quien fue uno de los más votados en las elecciones de marzo, ha denunciado a sus compañeros que no van a trabajar.



Sin embargo, este martes publicó un video en el que aclaró que no estaba dormido, simplemente estaba agachado, y responsabilizó al equipo de la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, como "responsables de la difamación".



"El día de hoy, el Senador JotaPe ha publicado un video donde prueba que en ningún

momento durmió en la sesión del 13 de septiembre, y demuestra que la foto fue

tomada de manera malintencionada en el momento exacto en que el Senador se

agacha para contestar una llamada telefónica. Los videos de la plenaria del Senado

permiten verificar desde distintos ángulos que el Senador contestó la llamada y

siguió participando de la sesión plenaria", señala el comunicado publicado por el equipo del senador.



Puntualmente señala a Alberto Gomez Martin y Simon Gomez Azza, asesores

miembros de la UTL de la senadora Zuleta, “la misma que le gusta quemar políticos que piensan distinto a ella” dice el Senador, quien en un video muestra como ella habla de haber "quemado" a Sergio Fajardo.



“Estos sujetos, que deberían estar trabajando, construyendo proyectos de ley para el beneficio del país, correspondiendo a los 11 millones de pesos mensuales que les paga el Congreso, pero no, están aquí tomando fotos que luego sacan de contexto en redes sociales y medios de comunicación para calumniar e injuriar a los que sí estamos aquí trabajando”, se lee en el comunicado.



Por ahora, se está evaluando tomar acciones legales por injuria y calumnia contra los dos miembros del equipo de Zuleta.