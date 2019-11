¿Petro le estaba reclamando a Comisionado de Paz por crimen de niños?

Aunque no lo señaló directamente de ser el responsable de los crímenes de los menores de edad en medio del conflicto armado, el senador de izquierda Gustavo Petro tuvo duras palabras que parecieron ir dirigidas al alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, este martes, en el Cauca.



El hecho se dio en medio de la sesión especial que el Congreso realizó en Santander de Quilichao (Cauca) para escuchar a las comunidades indígenas de ese departamento y sus reclamos, especialmente en el tema de la seguridad.

Petro presentó unas cifras de Medicina legal sobre las muertes de menores de edad en medio del conflicto armado desde 2004 hasta la fecha ocasionados por el Estado, las cuales, según el congresista, suman "314 niños en Colombia".



El excandidato presidencial culpó al Estado de haber realizado "una verdadera masacre, un infanticidio" y dijo que de estos menores "95 son niñas y 15 bebés menores de 4 años".

​

"Aquí dirán: ‘usted ataca al Estado, pero ¿quiénes lo reclutan? Son dos hechos, ambos, violatorios del Derecho Internacional Humanitario: uno, reclutar menores, dos, matarlos, y el Estado es el que los mata, Ceballos. Esto no puede continuar", dijo Petro mirando al Alto Comisionado a la cara.

El alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, durante su intervención en el Cauca, este martes. Foto: @SenadoGovCo

Y agregó: "De este gobierno exigimos que haga la paz, que no la sabotee, que no haga trizas la paz, porque la primera consecuencia es el asesinato de bebés, de niñitos y de niñitas colombianos".



Ceballos había intervenido en la sesión especial previamente y, luego de las palabras de Petro, no volvió a hacerlo en el debate realizado en el Cauca.



POLÍTICA