Gustavo Bolívar regresó a Colombia tras denunciar amenazas

Luego de que el pasado 5 de octubre anunciara que se iba de Colombia por motivos de seguridad, el senador Gustavo Bolívar informó a través de su cuenta de Twitter que regresó al país y empezará a recorrer varias ciudades del territorio nacional.



Por medio de un video de casi dos minutos, Bolívar explicó a principios de octubre que su salida de Colombia se debía a que la Unidad Nacional de Protección no le había permitido acceder a un esquema de seguridad cuando se encontraba fuera de Bogotá.



“He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que se ciernen sobre mi vida, pero sobre todo porque la Unidad Nacional de Protección no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá“, expresó el congresista.



Bolívar explicó, además, que ya había denunciado esta situación ante la UNP en una ocasión que viajó sin escoltas a Barranquilla, pero esta le respondió que no estaba en capacidad de brindarle el esquema de seguridad que esperaba.



Por lo tanto, el senador aseguró en ese momento que volvería al país cuando la UNP decidiera prestarle el servicio, "como se los presta a muchos congresistas del Centro Democrático por fuera de la ciudad, menos a quienes estamos en la oposición. No estoy dispuesto a arriesgar mi vida”, dijo.



Y parece que su petición fue aceptada, pues en la noche del pasado 14 de noviembre anunció en su cuenta de Twitter que había regresado a Colombia.



"La @UNPColombia accedió a protegerme en mis salidas fueras de Bogotá. Por eso regresé ayer al país y hoy mismo empiezo a recorrer Colombia. Hoy vamos con @IvanCepedaCast y @GloriaFlorezSI a Barranquilla. Allá nos vemos", escribió en el trino, el cual estaba acompañado de una foto de él junto al senador Iván Cepeda.



Por otro lado, en cuanto a sus actividades en el extranjero durante este tiempo, el senador había indicado que, con la autorización de la mesa directiva del Congreso, podía tomar "tanto las comisiones como las plenarias de manera virtual, como lo está haciendo la mayoría en el Congreso, para no abandonar mi cargo, para seguir con mis funciones”.



A pesar de que el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió un comunicado días después de su salida del país, diciendo que los servidores y trabajadores públicos debían mantener su residencia en territorio nacional, la entidad aclaró que no se dirigía directamente a Bolívar.



"Queremos precisar que el concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública no fue dirigido al senador Gustavo Bolívar sino a una consulta que han extendido servidores públicos que, en el marco de la pandemia, trasladaron su domicilio a otros municipios y países", escribió el Departamento.



Así las cosas, aunque Bolívar no dio muchos detalles de cómo estaba cumpliendo con sus compromisos en el Congreso, sí informó que estuvo en Denver, capital del estado de Colorado (EE. UU.), reuniéndose con el alcalde y con varios funcionarios de esa ciudad.



