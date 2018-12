Senador Araujo cree que en una coalición con partidos independientes

El senador Fernando Araujo, del Centro Democrático, fue uno de los ponentes de la ley de financiamiento que hace trámite en el Congreso. En diálogo con EL TIEMPO no solo defendió esa iniciativa sino que también habló sobre cómo ve el gobierno del presidente Iván Duque.

¿Finalmente las personas que trabajan por contrato para el Estado van a tener que pagar IVA del 19 por ciento?



Creo que eso fue un error. Y la razón por la que creo que fue un error es que ni siquiera estaba en las cuentas de recaudo que había calculado tanto la Dian como el Gobierno. Por lo tanto yo creo que eso fue algo que no se había planeado para la ponencia y que se va corregir para la segunda.



¿Pero y eso como apareció ahí, y cómo fue aprobado?



Lo que yo pienso es que nunca se hizo la modificación del proyecto original.

En los últimos días he hablado mucho de que el Gobierno necesito una coalición fuerte en el Congreso, ¿cómo ve eso?



Yo he visto que habido una buena actitud, una actitud propositiva, de diálogo permanente con los partidos que no están en la oposición. Creo que eso se puede afianzar y se podría consolidar el ingreso a la coalición de los partidos independientes. La verdad es que he sentido en esta discusión tan amplia que hemos tenido en la ley de financiamiento que la participación, el diálogo y la buena disposición de los partidos independientes ha sido clave.



Pero senador, el Gobierno pretendía recoger 14 billones y sólo se recogió la mitad. ¿Se puede reclamar la victoria?



14 billones equivale 1,4 por ciento del PIB y no ha habido en Colombia una ley de financiamiento que sea capaz de recoger 1,4 por ciento del PIB. Ni siquiera la reforma tributaria de hace dos años que modificó la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento. Por lo tanto yo creo que como está saliendo esta ley es una buena ley de financiamiento. Además, soy optimista de que la economía va lograr un crecimiento adecuado y que ese crecimiento se pueda traducir en mejores condiciones para los colombianos. No hay mejor política social que un crecimiento económico sostenible y vigoroso. Tenemos que salir del lánguido 2 o 3 por ciento y pasar un crecimiento del 4 o 5 por ciento.

Pero hay quienes dicen que esta reforma no consigue los recursos suficientes y que antes de dos años tendríamos una nueva reforma, ¿cree eso?



No soy capaz de predecir el futuro pero lo que sí puedo decir es que esta es una ley de financiamiento que recoge una porción importante de recursos para cubrir una porción importante de faltante fiscal del 2019. Y debo decir también que es una ley de financiamiento que va a ponernos en el mapa competitivo del mundo o por lo menos de América latina.



Hablemos un poco de política. Al presidente Duque no le ido muy bien en las encuestas. ¿Cree que eso pueda afectar al Centro Democrático para las elecciones del 2019?



Confío en la capacidad del presidente Duque, pues estoy convencido de que quiere acertar en políticas adecuadas. Él tiene mucho futuro, es un hombre de 42 años y estoy convencido de que se pueden cometer errores, porque somos seres humanos, y si el presidente Duque los ha cometido, los vas a corregir.



¿Eso implicaría cambios en el gabinete?



Yo creo que el gabinete es bueno, creo que tiene personas técnicas muy serias y sin lugar a dudas estoy convencido de que hay personas con la mayor voluntad. Será el Presidente el que defina cuál debe ser el rumbo.

¿No sería más saludable tener un gabinete no tan técnico y con un poquito más de política?



Ahí estamos tratando acompañar el ejercicio técnico con el ejercicio político del congreso.



¿Cree que le está faltando apoyo en el Congreso al Presidente?



Yo creo que por primera vez en mucho tiempo Colombia tiene un congreso en el cual hay más diálogo que intercambio político. Puede que la agenda legislativa tenga tropiezos en esta transición que se está viendo, pero al mismo tiempo creo que los partidos han ido entendiendo la decisión del Gobierno sobre el manejo de las relaciones con el Congreso.

En una publicación dijimos que usted se había equivocado al pedir una moción de censura en cambio una moción de orden. ¿Eso es cierto?



No señor, no señor, nunca me pasó. No sé dónde salió eso. Nunca me pasó eso, pero si me hubiera pasado la verdad es que no habría sido grave, porque los seres humanos podemos corregir.



