Roy Barreras, presidente del Senado, tuvo que llamarle la atención a un particular que ocupó una de las curules designadas exclusivamente para los legisladores y que, por si fuera poco, lo hizo con una singular forma de vestir.

El llamado de atención se presentó en el debate el proyecto de presupuesto de Regalías, el segundo más importante en el país después del presupuesto general.



“Su señoría con esa camiseta es senador en reemplazo de quién”, preguntó Barreras inquieto por el ruido y el desorden en el lugar, en el cual se intentaba dar el debate definitivo en plenaria, al proyecto de ley.



“Si es senador le ruego que se ponga una camiseta, si no es senador le ruego que se retire”, agregó el presidente del Senado: “Las curules son para los senadores, y cuando venga, por favor un atuendo más apropiado”, añadió



En el fondo se escuchaba el bullicio de un auditorio fuera de control, con senadores ‘tomando tinto’, según expresaba Barreras pidiendo ‘al de la campanita’ (el que llama al orden para iniciar el debate), que informara que ya había empezado la sesión y no era conveniente que volvieran a dejarse poner una falla. “Usted me puede informar señor técnico quién es la persona que está allí, si es un funcionario, un empleado, un infiltrado, un lobista...”, dijo Barreras.



Se trataba de un el joven con camiseta. Al final, se aclaró que era un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Liliana Benavides. “Con mucho gusto la espera afuera hasta que se ponga un atuendo adecuado para este recinto”, dijo Barreras. “La juventud hoy se viste así señor presidente”, dijo la congresista. Entre la algarabía se escucharon algunas risas por lo sucedido.





