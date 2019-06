El recorrido de Santrich por el Congreso, la JEP y la Corte

El exguerrillero Jesús Santrich se puso este martes al día con tres citas que tenía aplazadas: por un lado, posesionarse como congresista, y, por el otro, comparecer ante la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los dos aparatos judiciales ante los cuales debe responder por sus supuestos delitos.

El día del exguerrillero comenzó muy temprano, en el Congreso, al que arribó pasadas las 7:30 a. m. para asumir su curul como representante a la Cámara.



Santrich no se había posesionado por estar detenido y pedido en extradición por Estados Unidos por su supuesta relación con el narcotráfico después de firmado el acuerdo de paz. Luego de varias decisiones judiciales, quedó en libertad hace dos semanas y habilitado para asumir su escaño, lo cual realizó este martes.



El acto, según se lo dijeron algunos presentes a EL TIEMPO, fue sobrio, breve y sin discursos. El primer vicepresidente de la Cámara, Atilano Giraldo, se limitó a tomarle el juramento y el secretario de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla, a leer el acta en la que quedó consignada su posesión.



Tan pronto se surtió este paso, Santrich recorrió por algunos minutos el edificio nuevo del Congreso y se dirigió a la Corte Suprema de Justicia, el alto tribunal que lo está investigando por concierto para delinquir y por narcotráfico. Allí, sus abogados manifestaron la disposición de su defendido a comparecer en el proceso que se le sigue. Igual ejercicio hicieron en la JEP.



Hacia el mediodía, el presidente Iván Duque se refirió a la posesión del ex-Farc y afirmó que era algo que indignaba al país: “Me parece que es no solamente inadmisible, sino que nos debe motivar a todos, dentro del marco del respeto institucional, a exigir que se haga justicia, porque lo que ha ocurrido con este señor es, no solamente la reincidencia, sino además el descaro de estar en una operación de narcotráfico después de la firma de ese acuerdo”.

Procurador pide celeridad a magistrados

El procurador Fernando Carrillo afirmó que no puede “aventurarse” a tomar una decisión como la suspensión del recién posesionado congresista de las Farc Jesús Santrich.



Carrillo respondió al presidente Iván Duque, que le hizo esa petición, que “hay controversia sobre la competencia del Ministerio Público en ese proceso”. Añadió que la Procuraduría apeló el fallo de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que le concedió la libertad al exguerrillero y le pidió a la Corte Suprema que lo capture con fines de indagatoria y que lo mejor es esperar que los magistrados de las dos jurisdicciones actúen rápidamente con decisiones de fondo.

