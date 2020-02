El pulso político que se vendría con una reforma pensional

Los recientes cambios en el gabinete ministerial y las puntadas que ha venido dando Alicia Arango, exministra del Trabajo y designada ministra del Interior, pusieron a los partidos políticos a la expectativa de lo que sería un proyecto de ley de reforma pensional que podría llegar al Congreso en el segundo semestre de este año.



Tanto el presidente Iván Duque como la nueva jefa de la cartera política han hablado sobre la importancia de que haya un sistema de protección a la vejez que alcance a todos los trabajadores colombianos.

Sin ir más lejos, el jefe de Estado afirmó ayer que los “retos” del Gobierno y “la discusión de ahora” son dos: “cómo vamos a dar cobertura” para los colombianos que hoy no tienen pensión y cómo se maneja “la asignación de subsidios” para los jubilados.



“Somos un país que tiene 22 millones de personas ocupadas. De estas, según la estadística del Dane, menos de 8 millones son las que están contribuyendo de manera permanente y sostenible a la seguridad social, pero se están pensionando menos de 3 millones”, dijo Duque en una entrevista con el diario La República en la que hizo un diagnóstico del problema.



Sus palabras fueron las mismas que usó Alicia Arango, exministra del Trabajo y designada del Interior, en un diálogo con Noticias Caracol días antes de que se conociera su traslado de cartera, en el que dio algunas puntadas de lo que está pensando el Gobierno Nacional sobre esa iniciativa.



Estos pasos serían otro indicador de que una de las labores que tendría Arango en la cartera política, entre otras tareas, sería ambientar en el Congreso la reforma pensional que ha venido analizando desde hace varios meses y cuya urgencia han manifestado diferentes sectores del país, empezando por el propio presidente Duque.

Alicia Arango, exministra de Trabajo y nueva ministra del Interior. Foto: Ministerio del Trabajo

La propia funcionaria ha dejado claro que todavía no existe un texto terminado de lo que sería este proyecto de ley, y tanto ella como el jefe de Estado han sido reiterativos en decir que las propuestas pasarán por la mesa de concertación laboral antes de ser puestas en consideración de los congresistas.

Ambiente político

Mientras esto pasa, por los lados del Capitolio algunos partidos ya comenzaron a opinar sobre la necesidad o no de tramitar estos cambios en el sistema de protección de la vejez, aunque por el momento prima la expectativa por conocer cuáles serán los términos en los que se haría esta reforma pensional.



Entre los partidos que parecen jugados con la propuesta oficial está el Centro Democrático, el partido de gobierno. El senador Ciro Ramírez afirmó que uno de los puntos que debe tener esta iniciativa es que “el 50 por ciento de los subsidios no lleguen a las pensiones más altas, porque es un sistema inequitativo, injusto”.



“Creo que es muy difícil que alguien en el Congreso se oponga a que el ciento por ciento de los colombianos puedan acceder a una pensión o que alguien se oponga a que podamos tener un sistema equitativo y justo”, afirmó el congresista uribista.



Desde uno de los partidos políticos que se declararon en independencia, Cambio Radical, el senador Antonio Zabaraín afirmó que si la reforma es buena “o cumple con las expectativas”, contará con el respaldo de esta colectividad y recordó que la ley de crecimiento económico –o reforma tributaria– salió adelante gracias al concurso de esa colectividad, en diciembre del año pasado.



“Si nosotros hacemos un análisis sobre los adultos mayores que tienen pensión, eso está rondando el 20,1 o 20,2 por ciento. La gran mayoría de la población mayor de 60 años está desprotegida. Pienso que la reforma, en la medida en que tenga aspectos puntuales como proteger a la vejez y que persiga la cobertura del sistema, de verdad me parecería loable”, afirmó Zabaraín.

Más que hablar de reforma pensional lo que creo es que nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón como país y darnos cuenta que aquí se necesita una agenda de protección a la vejez

Pero desde la orilla de la oposición, el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, fue mucho más crítico con el Gobierno y dio un adelanto de la posición que tendrían estas organizaciones frente a una reforma pensional.



Lo primero es que para Sanguino, este proyecto de ley debe ser “el resultado de una concertación con las organizaciones sindicales y con las ciudadanías que se han venido movilizando” desde el año pasado.



“Por lo anunciado en estos días por la ministra Alicia Arango, exministra del Trabajo y hoy ministra del Interior, lo que se nos vendría sería una reforma absolutamente disparatada y contraria a los derechos de los trabajadores”, afirmó Sanguino.



El congresista agregó que si el Gobierno insiste en llevar al Congreso una iniciativa en estos términos, esta “debe ser rechazada por los colombianos en la movilización ciudadana y, por supuesto, debe ser hundida” en el Legislativo.



Por el momento, lo que se percibe es que los partidos políticos están a la expectativa del contenido de este proyecto de ley, uno de los que, seguramente, más controversia generarán este año en el país.

