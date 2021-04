El pulso que se vive en el Congreso por reglas para Uber

El valor de los cupos para los taxis tradicionales y la manera de pagarlo está en el eje de la discusión de un proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que busca regular las plataformas de transporte como Uber.



La iniciativa, que está por cumplir su primero de cuatro debates, es de autoría del representante a la Cámara por los 'verdes' Mauricio Toro, pero hay recibido críticas de su colega y copartidario León Fredy Muñoz. EL TIEMPO habló con ambos para conocer sus posiciones.

'El sistema de cupos es obsoleto': Mauricio Toro

¿Qué busca el proyecto?

Básicamente cinco puntos. Primero, las pólizas. Mientras los taxistas tienen varias, las plataformas no. Van a tener la obligación de adquirir las mismas. Segundo, la licencia de conducción. Mientras las plataformas no tienen la obligación de tener una especial, los taxistas sí. La idea es que tengan la misma.



¿Qué otros puntos hay?

Tercero, el tipo de vehículos. A los taxistas se les exige una serie de vehículos, no puede ser un carro viejo, pero las plataformas no tienen esa obligación. El cuarto es el sistema de compensación de cupos. Se crea un fondo con un porcentaje de las ventas de las plataformas para pagar esos cupos e indemnizar a los conductores y se elimina ese sistema obsoleto. Y, quinto, la posibilidad de que los taxistas puedan cobrar tarifa dinámica, como en las plataformas.

El representante a la Cámara, Mauricio Toro, de Alianza Verde. Foto: Prensa Mauricio Toro

¿Es verdad que comprar los cupos de los taxistas valdría unos 22 billones de pesos?

Ese cálculo está tasado de manera errónea. Según un informe oficial, un cupo valdría, en promedio, 100 millones de pesos, pero tenemos cupos de 7, 12, 20, 40 y hasta 120 millones. Ese estudio los tasó todos en 100 millones, algo que no es así. Además, esto lo van a pagar las plataformas y no el Estado. Habría un porcentaje del 3 por ciento de sus ventas para ello.



Hay críticos que dicen que eliminar los cupos sería acabar con los taxis...

Eso es una mentira, una falacia. Los taxis van a seguir operando, y se les va a devolver el valor que pagaron por cupo y podrán seguir trabajando.



¿Se habla de pago de impuestos en Colombia de plataformas como Uber?

Las plataformas de transporte deberán crearse y consolidarse en Colombia, como cualquier otra compañía, y deberán pagar la tarifa total del impuesto de renta y toda la facturación. Con el fin de garantizar los recursos para pagar los cupos estamos obligándolas a que creen oficinas en Colombia.

'Acabar los cupos es acabar los taxis': León Fredy Muñoz

¿Qué no le gusta de esta regulación de Uber?

El equilibrio de la cancha del que se habla no es precisamente para ayudarles a los taxistas. Los taxistas son un gremio que tiene más de cincuenta años y en el que subsisten alrededor de 850.000 familias. Lo que está buscando este proyecto es quitarles a los taxistas lo que han tenido.



¿Por qué?

Muchos de ellos han hecho un esfuerzo y hay 223.000 que ya compraron un cupo, y estos, según un informe que hay dentro del proyecto de ley, oscilan entre 80 y 120 millones de pesos. Comprar estos cupos, según la Superintendencia de Industria y Comercio, valdrían alrededor de 22 billones.

León Fredy Muñoz Lopera, exconcejal de Bello. Foto: Archivo particular

Pero en el proyecto de ley se estipula que se les pagaría por el cupo...

Hay que mirar el artículo 27, que habla de que se pagarían con el 1 por ciento del valor del servicio de movilidad. Eso dice el proyecto de ley. Y en la exposición de motivos dice que los cupos valen entre 80 y 120 millones de pesos. En las principales ciudades los cupos no valen 7 millones de pesos, como dicen los autores de la iniciativa. ¿Cuántos años se va a demorar para reponerle los recursos a cada uno de los taxistas?



¿Y qué otra crítica hay?

Hoy día, los taxistas tienen que cumplir 21 condiciones para tener una licencia de conducción para servicio público. Los Uber solo tienen 4. Y hay una observación: el hecho de acabar con los cupos es acabar con los taxis. Así de sencillo.



¿Y por qué?

Porque no va a tener la capacidad de competir con estas nuevas plataformas. Dejar esto al libre mercado va a traer varias consecuencias. En San Francisco pasó esto, y se llenaron de carros. En Colombia hay varias empresas de taxistas, y lo que va a pasar es que Uber va a tener el control y se van a tener que inscribir en esa plataforma, que cobra a los conductores entre el 20 y el 35 por ciento por carrera.

