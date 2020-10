Así es el proyecto que le quita el IVA a los planes de celular

Una de las lecciones que dejó la pandemia del covid-19 es la necesidad para las familias de tener buen acceso a internet y comunicaciones, pues estos servicios se volvieron esenciales tanto a la hora de estudiar como para el trabajo.

Por ello, en abril de este año, el Gobierno Nacional emitió un decreto que contemplaba que los planes de servicios celular de voz y datos, en las modalidades de prepago y de postpago de hasta 2 UVT (71.214 pesos), estaban exentos de IVA (hoy en 19 %) durante cuatro meses.



No obstante, la vigencia de esta normativa ya finalizó y actualmente los usuarios deben pagar el IVA, lo que implica un gasto importante.



Para evitar esto, el representante José Daniel López, junto a otros 41 congresistas, radicó un proyecto que convierte el beneficio de la exención del IVA en una medida permanente, iniciativa que ya fue aprobada en su primero de cuatro debates.



Un tema clave que contempla el proyecto es que “la exención debe reflejarse en la factura al usuario”.



Ello significa que los operadores estarían encargados de realizar la separación de los valores de las facturas de los usuarios. Es decir, los clientes no tendrán que inscribirse o realizar algún trámite adicional.



De cualquier manera, los planes superiores a dicho valor, 71.214 pesos, no verán ningún cambio, es decir seguirán pagando el valor que cancelan actualmente, ya que la medida busca beneficiar en especial a los usuarios con menor disponibilidad de recursos.



Si desea conocer el valor del ahorro que esta medida representaría deberá realizar el cálculo de cuánto está pagando por su plan y restarle lo equivalente al 19 por ciento, que sería el IVA.



La OCDE, advirtió que los precios del internet se han convertido en una barrera para el acceso al internet en Colombia. En el país, un paquete de internet de alto consumo fijo cuesta 2.5 veces lo que se paga en promedio en los demás países OCDE.



En todo caso, el proyecto aún debe superar tres debates más en el Congreso y debe tener el aval del Ministerio de Hacienda, por tratarse de una medida que genera un impacto en las finanzas del Estado, que dejaría de recibir estos recursos por cuenta del pago del IVA de estos planes de celular.



