‘El Proyecto pretende que un tercero decida en nuestros cuerpos’

Tan pronto empezó el nuevo periodo legislativo, los congresistas empezaron a anunciar su agenda legislativa. Algunos han pasado desapercibidos y otros no tanto, es el caso de uno de los 14 proyectos de ley que anunció la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien propondría que para abortar sea obligatorio contar con el concepto del futuro padre.

Al respecto, diferentes grupos y organizaciones en pro de los derechos humanos y de reivindicación de los derechos de las mujeres han opinado sobre el tema. Consideran que el Proyecto plantea un retroceso en los derechos de las mujeres.



Liliana Morales, abogada de la Red Jurídica Feminista, que acompaña y brinda asesoría jurídica a las mujeres, considera que el Proyecto de Ley que pretende radicar la senadora busca poner trabas a las mujeres que decidan abortar y que un tercero decida sobre los cuerpos de las mujeres.



Además, el anuncio del Proyecto deja varias preguntas en cuanto al modo de proceder en casos de violencia sexual y con menores de 14 años, pues quienes rechazan la propuesta catalogaron como un absurdo pretender que una víctima de violencia sexual pida algún tipo de autorización a su agresor para poder abortar. Esta, sin duda, será una de las preguntas que deberá responder la senadora, en caso de que el Proyecto de Ley recoja las tres causales permitidas para abortar: cuando el embarazo constituya un peligro para la vida de la madre, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual.



Por otro lado, surgen las preguntas en materia jurídica, teniendo en cuenta que la Corte ya legisló sobre el tema y quedó establecido que no se puede legislar de manera regresiva; es decir que el Congreso sí puede legislar sobre el aborto siempre y cuando se pretendan garantizar los derechos de las mujeres y no ir en retroceso.



Sin embargo, Liliana Morales considera que el Proyecto sí podría avanzar en el Congreso, pero no en la Corte Constitucional: “volvería a ser un caso en el que se pierde tiempo en debates, en el que se hable en medios, que mueva toda una opinión alrededor del Proyecto para que finalmente no pase un análisis de constitucionalidad de la Corte. Posiblemente no pase, pero se podría tramitar porque la senadora está en su derecho y es su deber proponer proyectos de ley y que se tramiten”, explicó Morales.



Así mismo, la abogada considera que este tipo de propuestas no se pueden respaldar bajo un argumento de paternidad porque: “Garantizar el derecho al aborto no limita que una persona pueda ser papá, si es su deseo, siempre y cuando sea con una mujer que decida ser madre y lo sea de manera responsable. Entonces, con el aborto no se limita la posibilidad de que un hombre pueda ser padre, lo que se garantiza es que una mujer no sea obligada a ser madre”.



Por tanto, en opinión de la experta, este tipo de propuestas son un reflejo de una sociedad machista “en la que las decisiones de las mujeres pasan muchas veces por el permiso de los hombres, que siguen creyendo que necesitamos permiso para trabajar o para salir y todavía, en algunas regiones, se ve a las mujeres como un objeto, como dependientes de nuestras parejas”.



En este sentido, Morales considera que aún se está lejos de tener políticas con enfoque de género ante la falta de funcionarios y funcionarias públicas capacitadas para atender violencias de género y ante la falta de políticas que busquen la reivindicación de los derechos de las mujeres.



De la misma manera, la Mesa por la vida y la salud de las mujeres manifestó que: "Un Proyecto de Ley que busca darle voz a un tercero en la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) vulnera la libertad de las mujeres y niñas; y significa un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos".



Además, la organización recordó que la Corte ha reiterado que la decisión sobre la IVE recae exclusivamente en la mujer y se realiza bajo su propio criterio.

Abortar es una decisión libre y autónoma de las mujeres. Rechazamos el proyecto de ley que propone que sea obligatorio el concepto de "padre" para interrumpir el embarazo en las 3 circunstancias reconocidas por la @CConstitucional. Ni un paso atrás por el #AbortoLibreYSeguro pic.twitter.com/v306cUVMdi — MESA POR LA VIDA (@mesaporlavida) July 21, 2020

Así las cosas, quedan muchas dudas ante el anuncio y el futuro que pueda tener el Proyecto de Ley de la senadora, y otros similares que puedan surgir, especialmente, en las implicaciones legales y en lo que se podría considerar un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres.



