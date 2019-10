¿Qué le dijo el presidente Duque a los miembros de su bancada?

Echar el partido para adelante y aprobar la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso fue el principal mensaje del presidente Iván Duque a los congresistas de su bancada, la del Centro Democrático, en medio de un almuerzo, en Bogotá.



El mandatario se reunió con sus copartidarios para analizar el temas legislativos y políticos, luego de las elecciones regionales del pasado domingo.

Uno de los asistentes a la cita le dijo a EL TIEMPO que el mandatario se refirió a los resultados de las elecciones del pasado domingo y que les dijo a sus copartidarios que el partido estaba vivo, que tuvieran ánimo y que debía pasarse la página de los resultados de las votaciones.



Igualmente, que el mensaje a la bancada fue que siguieran adelante, que se habían ganado algunos cargos locales y que "uno no puede perder algo que no tiene".



El mandatario llamó a su bancada a acompañarlo en la agenda legislativa en la que está interesado el Gobierno, entre la cual les mencionó proyectos como la ley de financiamiento o reforma tributaria, la reforma de las regalías, la cadena perpetua para los violadores de niños, la reforma de las CAR y la ley de vivienda, entre otros temas.



También les pidió, según este asistente al encuentro, aclararle a la opinión pública que la reforma pensional y la laboral no existen este año y no se están tramitando, sino que serán temas que se discutirán el próximo año.



