Ni uribismo ni oposición. Es el cuarto de hora de los nuevos partidos independientes en el Congreso de la República. Es decir: de los liberales, de ‘la U’ y de Cambio Radical. De los mismos que lideraron la elección del nuevo Contralor General y ganaron.



En palabras de José Felix Lafaurie, el candidato uribista a la Contraloría derrotado por este nuevo bloque, los independientes son la llamada “Unidad Nacional”, o sea, la coalición que acompañó al presidente Juan Manuel Santos durante sus 8 años de gobierno.

De acuerdo con el Estatuto de Oposición, que apenas entra a regir ahora, los partidos, en el siguiente mes a la instalación del nuevo gobierno tienen tres opciones: declararse partidos de gobierno, independientes O de oposición.



El Centro Democrático (CD) y el Partido Conservador (PC), que son la esencia de la alianza que ayudó a elegir al presidente Iván Duque, serán los dos partidos de gobierno en este nuevo esquema.

El presidente Iván Duque invitó a otros partidos a matricularse en la lista del gobierno, pero no fue escuchado.



En la oposición estarán la Alianza Verde, el Polo, la Lista de la Decencia y la Unión Patriótica.



La ASI, un pequeño partido de centro izquierda, que avaló a Clara López, abandonó la oposición y se declaró partido de gobierno.

Los independientes

Los tres partidos que han anunciado que estarán en la franja de los independientes tienen muchas fortalezas.



Una primera es la numérica. Tienen en total 134 curules en Cámara y Senado, que no son la mayoría absoluta, pero sí son ahora el bloque con mayor fuerza. Los tres partidos tienen, además, líderes muy resueltos y con mucha jerarquía política.



El liberalismo, con 49 bancas en el Congreso, tiene a César Gaviria, quien en su condición de expresidente y jefe del partido, tiene su propio espacio ganado.



Gaviria trabaja intensamente para sortear las dificultades de la división interna.



Gaviria recibió, precisamente anoche, una carta de varios senadores liberales en la que le pidieron que ponga a su partido en la lista de los independientes.



Cambio Radical, por su parte, tiene una bancada de 46 curules en Senado y Cámara y un líder como Germán Vargas Lleras, experto en pulsos políticos.



Vargas ha salido adelante en la presentación de varias iniciativas al Congreso y está decidido a dar una batalla por sus proyectos en el Congreso.



Hace una semana presentó su proyecto de reforma tributaria, que hace diferencias con la anunciada por el gobierno.

Y ‘la U’, el otro socio de los indepedientes (39 curules), viene de ser un partido acostumbrado al poder. Fue el partido de Uribe y de Santos, dejado a la deriva ahora, pero con coroneles curtidos en la lucha política como Roy Barreras y Armando Benedetti.



Si bien los independientes no tienen un pacto sellado para actuar en unidad, sí tienen coincidencias. La más importante fue la elección del contralor.



Cambio Radical y ‘la U’ se han hecho pública su decisión de votar en unidad varias iniciativas. Y lo han hecho.



Ayer en la Comisión Primera de la Cámara los liberales y Cambio Radical se unieron para elegir a sus voceros en el Consejo Superior de Política Criminal y derrotaron a los uribistas.



La Comisión Primera del Senado se va a convertir, también, en una especie de muro infranqueable para el Gobierno, pues los independientes y la oposición se apoderaron de las mayorías.



Las comisiones primeras son las que tramitan las reformas constitucionales y temas de orden institucional en los que el gobierno tiene mucho interés, y podría tener muchas dificultades para pasar sus iniciativas.



Es la primera vez que un gobierno empieza su gestión sin definir una mínima coalición que respalde sus proyectos en el Congreso. No hay antecedentes de este modelo que el presidente Duque impuso, cuando decidió gobernar sin darles representación a los partidos políticos en su gabinete.



Al reiterar su decisión de no ofrecer favores burocráticos a los partidos políticos, el presidente Duque dijo hace pocos días que está resuelto a gobernar “solo con la Constitución y la Ley”.



El senador José Obdulio Gaviria explicó ese concepto y dijo que el presidente Duque está resuelto a gobernar con decretos y resoluciones, si el gobierno no pasa sus proyectos en el Congreso.



POLÍTICA