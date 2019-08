¿Al fin el partido Farc quiere que Colombia sea como Venezuela?

Ni socialismo del siglo XXI ni castrochavismo están dentro de los nuevos planteamientos políticos que el partido Farc ha venido haciendo en los últimos días.



Al menos así lo afirmó el senador por esa colectividad Carlos Antonio Lozada, quien explicó en qué consiste el modelo “socialista” del que han venido hablando desde hace algunos días y que tiene a más de sector político con serias dudas sobre lo que significan los nuevos planteamientos.

Podría decirse que el partido Farc sufrió una especie de transformación política después de su participación en el Foro de Sao Paulo, hace dos semanas.



En medio de ese evento, que congrega a partidos y movimientos políticos de izquierda de la región, Lozada participó en una manifestación chavista en Caracas en la que agradeció al gobierno venezolano de Nicolás Maduro por el “ejemplo” y la “enseñanza” que está impulsando en Latinoamérica con su modelo de gobernar.



“Hermanos de patria, venimos a ratificarles que no están solos en esta lucha contra el imperialismo norteamericano. Somos conscientes de que tenemos por delante un reto inmenso: acabar de construir la patria bolivariana que ustedes han iniciado”, afirmó Lozada en un discurso encendido que provocó todo tipo de críticas en Colombia.

Hasta antes de este discurso, los congresistas de Farc se habían limitado a sentar sus posiciones en diferentes temas en el Capitolio, presentar algunos proyectos de ley –la mayoría en compañía de otros partidos de la oposición- y contestar algunas críticas que les hacían, especialmente desde sectores del uribismo.



Sin embargo, su nueva posición no parece haber caído del todo bien entre algunos partidos políticos, en especial los de izquierda, algunos de cuyos sectores salieron a manifestar su desacuerdo con esas tesis.



El senador petrista Gustavo Bolívar, por ejemplo, afirmó que no estaba “de acuerdo” con lo dicho por Lozada en Caracas, pero que “es su ideología, es lo que él piensa, esa ha sido su lucha de toda la vida, es su convicción íntima”.



Y las críticas del uribismo fueron más feroces, especialmente por las tesis que se promueven en espacios como el Foro de Sao Paulo, en el que participaron los exguerrilleros.

El senador por el Centro Democrático Fernando Araújo, por ejemplo, afirmó que en ese escenario van todos los grupos políticos “que promueven el comunismo” en la región y que “allá se habla de lucha antimperialista, cuando la realidad lo que se promueve es un nuevo imperialismo en América Latina a partir de la dictadura de Venezuela”.



Y su copartidario Carlos Felipe Mejía se preguntó si no era un “delito promover la destrucción de las naciones, promover esto que han hecho con Venezuela, proponérselos a otros estados latinoamericanos”.



Lozada le explicó a EL TIEMPO esta semana que el bolivarianismo y el socialismo que ha venido planteando el partido Farc no es un modelo de país igual a Cuba, a Venezuela o a los países de Europa del este en el siglo pasado.



“No, para nada, entre otras cosas porque sería ilógico tratar de implantar aquí modelos que no corresponden a nuestra propia realidad. Si usted se pone a ver Estados Unidos, Suecia, Colombia son sociedades capitalistas, pero cada una tiene sus propias particularidades”, le dijo Lozada a EL TIEMPO.



El exguerrillero manifestó que el socialismo que ellos plantean tiene que ver con “un prototipo de sociedad más humanista, que antes que las ganancias de las empresas transnacionales y los intereses individuales, privilegie al ser humano, a los trabajadores. Y una sociedad más incluyente, más justa, en la que también los derechos de la naturaleza cuenten y no exclusivamente las ganancias de las grandes empresas”.

Nos acusan de querer el socialismo para Colombia. Por supuesto! Durante 53 años buscamos cambiar el modelo capitalista que nos ha traído tanta miseria, guerra y hambre. pic.twitter.com/rtq466ivNF — Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) July 30, 2019

En cuanto al tema puntual de copiar el modelo venezolano, el exguerrillero lo negó enfáticamente y dijo que se trata de dos países diferentes.



“Nosotros no tenemos la riqueza petrolera que tiene Venezuela, no pudiéramos pretender un modelo igual al que fue ajustado allí, entre otras cosas porque consideramos que ese modelo dependiente de un solo producto no es conveniente para los países. Nosotros somos un país que tenemos una importante vocación agrícola”, dijo.



Y sobre por qué plantearlo hasta ahora y no desde que llegaron al Congreso, hace un año, Lozada afirmó que hay dos razones: la primera, acontecimientos como su participación en el Foro de Sao Paulo, y la segunda, que durante este tiempo estuvieron “ocupados” en “discusiones” internas sobre “los compañeros que decidieron irse del proceso de paz”.



“No pretendemos tener la verdad revelada. Sabemos que los consensos se construyen a partir de que cada sector político fije su posición y entre todos construir cuál puede ser ese camino que más les conviene a los colombianos. No se trata de imponer una idea”, afirmó.



