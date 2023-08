En la Comisión Séptima de Senado, que debe asumir el debate de las reformas de la salud y laboral, hay debate por cuenta de la presidencia. Martha Peralta Epieyú fue elegida como la ficha del Pacto Histórico para esta dignidad y la célula confirmó su designación. Sin embargo, hay sectores que dicen que esta debe apartarse de esta debido a que tuvo un hijo hace unas semanas y debe cumplir con la licencia de maternidad.



La licencia de maternidad es el derecho que tiene toda madre a estar 18 semanas lejos de su trabajo tras el parto para ejercer el cuidado directo de su hijo. Esta es remunerada. En el caso de Peralta, esta decidió declinar este derecho para poder ser la presidenta de la Comisión Séptima de Senado. Si no era ella, la otra que podía ser postulada era Piedad Córdoba, porque los acuerdos decían que la célula debía ser del Pacto Histórico.



Para algunos, Peralta está obligada por ley a tomar las 18 semanas de licencia de maternidad, esto significaría que ella no estaría en el Congreso hasta finales de 2023 y que la presidencia de la Séptima pasaría a ser ejercida por la vicepresidencia, que para este periodo está en manos de Lorena Ríos, del partido Colombia Justa y Libres.

La Comisión Séptima de Senado debe estudiar las reformas de salud y laboral. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Esto significaría que en la mayoría del segundo año legislativo, la Comisión Séptima, que debe asumir temas de suma relevancia, estaría en control de una senadora que es lejana al gobierno y que en varias ocasiones ha expresado posiciones contrarias a este. Esto podría tener un impacto en las reformas del Gobierno, pues deben pasar por esta célula.



Sin embargo, Peralta ha dicho que de ninguna manera dejará la célula que lidera. Es más, se ha escudado en que ella fue atendida por una partera experta en medicina tradicional wayuú y que esta ya le dio el alta para que pueda retomar sus acciones legislativas.



“Remití ante la Mesa Directiva del Senado un documento en el que informé que culminó el periodo de reposo que ordenó la partera tradicional que designó la autoridad indígena de mi comunidad wayuú, y que me atendió durante los periodos de preparto y posparto”, expresó Peralta, que añadió que la partera la informé de que “mi hijo y yo nos encontramos en estado físico y emocional óptimo para que yo retome mis actividades ordinaras”.

Esta señaló que dicha comunicación tiene sustento en el derecho fundamental a la identidad étnica, puesto que son otros usos y costumbres que le permiten ya desempeñar labores a pesar de que tuvo a su hijo hace pocas semanas.



“La obligación de que todas las autoridades judiciales y administrativas actúen respetando el principio de no discriminación y que todas las decisiones relacionadas con la maternidad no podrán basarse en estereotipos de género”, agregó Peralta para justificar su presencia en el Congreso.



Luego, en otra comunicación dijo: “No puede ser que por ser mujer, joven, indígena y madre, quieran quitarme los derechos políticos. No lo vamos a permitir. Quieren quitarme la presidencia de la Comisión VII porque por allí pasan las reformas del cambio.