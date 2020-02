El otro lío que les surgió a las 16 curules de paz en el Congreso

En momentos en que el Consejo de Estado se prepara para tomar decisiones sobre el futuro de las 16 curules para la paz y que el presidente del Congreso, Lidio García, anunció su intención de avalarlas, otro lío le surgió a la creación de estos escaños.



Un concepto jurídico conocido por EL TIEMPO y que fue enviado al Senado en diciembre de 2017 puso a los expertos en temas legales a analizar la viabilidad del surgimiento de estas curules.

La 16 curules para la paz fueron parte del acuerdo firmado entre el gobierno anterior y las Farc y buscan otorgar representación en la Cámara de Representantes a las regiones en las cuales el conflicto armado se vivió con mayor intensidad y donde el Estado ha permanecido ausente.



Estos escaños se darían por 8 años y su creación, en diciembre de 2017, formó todo un debate jurídico y político en el Congreso que todavía no ha sido resuelto.



En ese momento, diciembre de 2017, se terminó de tramitar un proyecto de acto legislativo que les daba vida a las curules para la paz, pero, según la Mesa Directiva del Senado de entonces, los votos no alcanzaron para su aprobación y, en consecuencia, la iniciativa fue archivada.

A la derecha el exministro del Interior Guillermo Rivera y a la izquierda el expresidente del Senado Efraín Cepeda durante el trámite de las curules de paz, en 2017. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Ante esto, el ministro del Interior de entonces, Guillermo Rivera, emprendió una lucha jurídica para demostrar que el proyecto sí había alcanzado los votos exigidos, en medio del cual el Consejo de Estado estudia una demanda contra el acto administrativo que certificó la decisión de la Mesa Directiva de entonces, presidida por el senador conservador Efraín Cepeda.



Adicionalmente, hace algunas semanas Lidio García, presidente actual del Congreso, anunció su intención de reversar ese acto administrativo y darles vida a estos escaños, lo cual todavía está en estudio.

El concepto jurídico

En medio de ese debate, este diario conoció un concepto jurídico que los expertos Óscar Ortiz, Jaime Castro y Luis Jaime Salgar elaboraron en diciembre de 2017 y cuyo destinatario era el entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda.



En ese estudio se dice que la votación que está siendo objeto de controversia jurídica actualmente, realizada el 30 de noviembre de 2017, no debió hacerse ya que dos días antes, el 28 de noviembre, se había votado la conciliación del proyecto de acto legislativo que creaba estos escaños y que este, según el concepto, fue negado.



"Ni la Constitución, ni la ley orgánica del Congreso establecen que se pueda votar dos veces el texto conciliado. La Constitución en el artículo 161 no crea el repechaje o la repetición de la votación para el caso de que un proyecto sea negado. En el Congreso solo se puede votar dos veces el mismo punto en caso de empate", reza el texto jurídico conocido por EL TIEMPO.

En efecto, este diario consultó las Gacetas del Congreso que certificaron lo sucedido en la sesión del Senado del 28 de noviembre de 2017, en la cual se votó la conciliación de la reforma constitucional que creaba los escaños, la cual fue de 39 votos por el sí y 16 por no.



Este resultado, según las normas, no alcanzaba para aprobar la conciliación de la iniciativa y varios senadores, al igual que reza el concepto jurídico, advirtieron que ahbía sido negada y el proyecto archivado.



Entre ellos estuvieron la entonces senadora liberal y exfiscal Viviane Morales. "Hay 54 presentes, no quiere decir que no hubo quórum, lo que pasa es que se ha negado, no tuvo la mayoría requerida y se ha negado", manifestó la entonces congresista en esa sesión.



Luego de un extenso debate en el que se oyeron voces a favor de esta tesis y otras que pidieron buscar soluciones para no desamparar a estas regiones, a las víctimas y avalar estas 16 curules, el entonces ministro Rivera también defendió la iniciativa.



"Sería muy lamentable que en la conciliación que es la última instancia del procedimiento legislativo, este proyecto se tuviera que archivar y con ello

se tuvieran que frustrar las expectativas legítimas de muchos colombianos de zonas muy apartadas", dijo Rivera ese día.

Si el Consejo de Estado y la decisión del actual Presidente del Congreso terminan por avalar las curules para la paz, como lo reclaman quienes defienden el cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc, la controversia seguramente se irá para la Corte Constitucional, alto tribunal que tendría la última palabra en esta polémica.



