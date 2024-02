La inesperada visita de Benedetti al Palacio de San Carlos / En secreto

La preocupación por lo que pueda suceder con el proyecto que busca reformar la Ley de Víctimas, los cambios en el Centro Democrático, el sonajero presidencial en la derecha y la inesperada visita de Armando Benedetti al Palacio de San Carlos. Estos son los secretos políticos de la semana.



Llamado por ley de víctimas



En el Gobierno hay preocupación por lo que pueda suceder con el proyecto que busca reformar la Ley de Víctimas. En este momento, la Comisión I de la Cámara de Representantes tiene en su poder cuatro iniciativas diferentes para modificarla: tres de origen legislativo y la radicada por el Gobierno. De ahí que desde ya se esté intentando ejercer presión para que se priorice su discusión, presión que se ve traducida en las palabras de Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, quien dijo que ha notado “una omisión legislativa” para discutir la iniciativa. Estas palabras no cayeron bien en la Comisión.

¿Sigue Eljach?



Gregorio Eljach, secretario del Senado. Foto: Prensa Senado

Este semestre, clave en el Congreso para las reformas del Gobierno, también se define el futuro de la Secretaría del Senado, cargo que ha ocupado Gregorio Eljach desde 2012. Varios sectores políticos lo han motivado para que siga en el cargo. También le han hecho otras propuestas para ocupar otros puestos en el Estado. Pero Eljach tiene decidido terminar su carrera como secretario general del Congreso. A esta institución le ha dedicado más de la mitad de su vida y quiere cerrar con ese reto, trabajando para que las leyes y actos legislativos que se tramiten pasen con todo el rigor.



La visita de Benedetti



El miércoles, un día antes de posesionarse como embajador de Colombia ante la FAO –embajada que estuvo inactiva por más de 20 años–, por los pasillos del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en el centro de Bogotá, estuvo caminando el nuevamente diplomático Armando Benedetti. Su presencia llamó la atención, pues varios funcionarios no pensaron que fuera a ser parte de la planta de nuevo luego de los problemas que lo sacaron de la embajada en Venezuela. Mientras estuvo allá no habría cruzado palabra alguna con el canciller suspendido, Álvaro Leyva, quien para ese momento no había anunciado su acato a la orden de la Procuraduría. Finalmente fue posesionado por la embajadora en Italia, donde está la sede de la FAO, Ligia Quessep.

Cambio en el Centro Democrático



Esta semana renunció a la dirección del Centro Democrático Nubia Stella Martínez. Foto: Rodrigo Sepúlveda. Archivo EL TIEMPO

Esta semana renunció a la dirección del Centro Democrático Nubia Stella Martínez, quien estuvo siete años al frente del partido y se convirtió en la mano derecha del expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe de la colectividad. Por ahora, no hay un sonajero claro, pero se habla que la designación del excongresista Gabriel Velasco podría durar varios meses y a algunos sectores del partido no les molesta la idea de que se quede en el cargo.

Renovación en los partidos



Pero la salida de Nubia Stella Martínez no es la única que se da en los llamados partidos tradicionales. Germán Córdoba, de Cambio Radical, dejará la dirección de esa colectividad en los próximos meses. Además, este año se espera que se renueven las directivas de ‘la U’, la Alianza Verde tendrá una convención en la que elegirían nuevos copresidentes y habrá convención liberal para definir si César Gaviria sigue en el cargo. Asimismo, si Efraín Cepeda decide aspirar a la presidencia del Senado, habría cambio en la jefatura de las toldas azules.



Pensando en el 2026



A propósito del Centro Democrático, ya más de uno está pensando en la campaña presidencial del 2026. La senadora María Fernanda Cabal ya es precandidata, pero a esta podrían seguirle otros miembros del partido. Se comenta, por ejemplo, que Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra, todos senadores, estarían pensando seriamente en postular su nombre. La idea del partido es llegar al 2026 con un candidato que sea de sus filas, no como sucedió en 2022, cuando apoyaron a Fico Gutiérrez, quien se lanzó por firmas.

REDACCIÓN POLÍTICA

