El duro llamado de atención de Arturo Char a Gustavo Petro

Un duro llamado de atención le hizo este jueves en la plenaria del Senado el presidente del Congreso, Arturo Char, al excandidato presidencial y senador opositor Gustavo Petro.



El episodio se dio por cuenta de la sesión virtual de este jueves, la cual es una medida de prevención por los posibles contagios de covid que pueda haber entre senadores y trabajadores de la corporación.



Esta decisión se dio luego de que se conociera que la senadora uribista María del Rosario Guerra, quien interactuó presencialmente con varias personas el pasado lunes, en el trámite del Presupuesto General de la Nación, resultó positivo para el virus.

Petro criticó con severidad la decisión de Char de regresar a las sesiones virtuales como mecanismo de precaución y dijo que es como si en un almacén o un supermercado resultara un trabajador infectado de covid y se tomara la decisión de cerrar el establecimiento.



“Usted –le dijo Petro a Char- utilizó la enfermedad supuesta de la señora Guerra para cerrar el Congreso de Colombia y sabotear la importancia del debate de la moción de censura”.

Gustavo Petro, senador y excandidato presidencial de izquierda. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La respuesta de Char no se hizo esperar. El Presidente del Congreso explicó las razones para adoptar esta decisión y dijo que era “responsable” tomando en cuenta la posibilidad de contagios que habría tras la sesión en el recinto del Senado, el pasado lunes.



“Recordarle al senador Petro que él no estuvo el lunes. Usted, que ha pedido tanto estas sesiones presenciales, no estuvo el lunes allá en la aprobación del Presupuesto y nosotros sí estuvimos”, le dijo enfáticamente Char a Petro.



La senadora Guerra también rechazó la sugerencia del senador de izquierda en el sentido de que ella no estaría contagiada con el virus y dijo que tiene todos los certificados que así lo acreditan.

