‘El Gobierno viene perdiendo respaldo en el Senado’: senador Carlos Fernando Motoa

Las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro afrontan una semana decisiva en su búsqueda por sobrevivir en el Congreso. EL TIEMPO dialogó sobre este panorama con el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien asegura que Ejecutivo está perdiendo cada vez más respaldo en el Senado.

¿Este martes en el Senado se votarán las ponencias?

En esa sesión es importante e indispensable tratar de escuchar a otros actores de la sociedad civil que no pudieron participar en la sesión del martes anterior. Creo que ya inicia en firme la discusión de las ponencias de archivo. Cambio Radical ha venido anunciando, con argumentos, que acompañará esa ponencia.

¿Cree que están los votos para que se hunda la reforma pensional?

En ello toma total relevancia los argumentos y el interés que tenga el Senado de defender a los colombianos. Y lo digo porque esa reforma pensional, aunque no ha sido tan publicitada y discutida como la reforma de la salud, en mi criterio es igual de dañina o más perversa que la propia reforma de la salud.

¿Por qué?

Lo digo porque también busca estatizar el sistema pensional pero, además, pone en riesgo no solamente los ahorros de quienes tienen sus cotizaciones en los fondos privados, también arriesga el futuro de los jóvenes para que tengan esa pensión. La reforma no trae soluciones al déficit pensional, no soluciona la cobertura, el acceso, la informalidad. Se requiere una reforma pensional, pero no en las condiciones que el Gobierno las está presentando.

¿Intentarán romper el quorum otra vez?

Lo del quorum es algo simbólico. Más que una estrategia es decirle al Gobierno que tiene unos partidos que hacen parte de la coalición, pues traten de hacer las mayorías con ellos. Hemos participado de las sesiones, no es que hayamos generado ausentismo, pero sí nos parece que en este tipo de reformas, cuando el Gobierno suele imponer y no concertar, pues que el Gobierno, con sus mayorías, trate de buscar el quorum.

Si la ponencia de archivo no tiene las mayorías, ¿ustedes apoyarían la ponencia alternativa?

No acompañamos por dos razones. Primero: los elementos que cuestionamos de la ponencia del Gobierno son los mismos de la ponencia alternativa en el sentido de que no corrige acceso, cobertura, déficit ni informalidad. Segundo: si el proyecto pasa a la Cámara, ya sabemos cuál es el comportamiento de esa corporación. Están votando todo lo que el Gobierno les indique. Lo que eventualmente algunos piensan que se puede corregir en esa propuesta alternativa, pues va a ser modificada por la Cámara de Representantes en los términos que el Gobierno quiere. Donde existe posibilidad de detener esa reforma, y las demás, es en el Senado.

¿Cómo ha visto los movimientos del Gobierno para conseguir las mayorías?

El Gobierno viene perdiendo respaldo en el Senado. Eso es evidente. Los senadores deben entender el daño que se les genera a los jóvenes con la aprobación de esa reforma pensional.

¿Cuál es la reforma ideal para usted y su partido?

Necesariamente se debe corregir los aspectos de informalidad, que haya más cotizantes. Eso podría solucionar el acceso a una pensión. El tema de formalidad, que aquí lo están trabajando de manera independiente, es uno de los grandes factores que afecta el sistema. Hay que estimular el ahorro, es necesaria una cultura de ahorro en el sistema. Y más allá de un sistema mixto, público o privado, se debe tomar una decisión de fondo: si el sistema es de reparto o de ahorro individual. Es necesario estimular el ahorro individual.

Cambiando de reforma. ¿Cree que los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma de la salud siguen firmes? ¿Les cree?

Creo que después del anuncio público que hicieron, de los ataques que han tenido del Gobierno, de las amenazas que algunos han manifestado, no sería coherente y pensaría que les afectaría su carrera política si vienen a tomar otra decisión ahora. Creo que se mantendrán y el respaldo de la plenaria está con ellos.

Es decir, ¿se puede hundir esa reforma en los próximos días?

La decisión de fondo está tomada, falta es formalizarla. Por eso hemos insistido en que la Comisión VII se convoque.

