Este jueves, durante el último debate del acto legislativo que busca reformar la Constitución para regular el uso adulto del cannabis en Colombia, los senadores Inti Asprilla y Jota Pe Hernández, ambos del partido Alianza Verde, tuvieron un duro enfrentamiento verbal que obligó al aplazamiento de la plenaria.



La discusión arrancó cuando el senador Humberto de la Calle tenía uso de la palabra y defendía la necesidad de aprobar dicho proyecto. Detrás de él, Hernández y Asprilla lanzaban afirmaciones de grueso calibre e insultos mientras los demás congresistas guardaban silencio.



"Pidiendo que se levante (la sesión), pillado. Maricón. (...) Vayan viendo las garantías", decía Hernández. "Conmigo se equivocó gamín, pillado usted, pendejo. (...) Arrodillado del uribismo", respondía Asprilla (min. 4:44:00).



Ante los gritos y la dificultad para calmar a ambos congresistas, el presidente del Senado Alexánder López optó por levantar la sesión tras casi cinco horas de discusión y reprogramarla para este viernes 16 de junio.



"Senadores respetemos el uso de la palabra del senador de la Calle. Senador Jota Pe y senador Inti, un llamado al orden. (...) Se levanta la sesión y se convoca para mañana", concluyó López, en medio del griterío que generó su decisión.



Minutos antes del choque, el senador Hernández había insistido en que la aprobación del proyecto no le iba a quitar el negocio a las mafias. "Este (proyecto) sí incentiva el consumo, la aprobación de la legalización de venta y consumo de marihuana, no garantiza que se le quite ese negocio a las mafias”, señaló.

Agarrón de los senadores Inti Asprilla y 'Jota Pe' Hernández en el último debate del proyecto de regulación del cannabis de uso adulto. pic.twitter.com/0K20cfJNdo — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) June 15, 2023

Además, hay que tener en cuenta que uno de los primeros aspectos que se votó fue la proposición para aplazar la discusión que presentaron los senadores Paloma Valencia, Karina Espinosa y Jota Pe Hernández. Sin embargo, esta fue rechazada con 47 votos frente a 29 por el sí. Previamente también argumentó que se había solicitado realizar una audiencia pública antes de la realización de este debate, pero finalmente no se hizo.

