'Quisiera que todo lo que haya contra mí se filtre': Uribe

El expresidente Álvaro Uribe, junto a su equipo de abogados, se pronunció este miércoles nuevamente sobre las interceptaciones que por error le hizo la Corte Suprema de Justicia.

"Quisiera que todo lo que hay contra mí se filtre, porque en lo que se ha conocido no hay una palabra mía que raye el código penal", manifestó Uribe.



El exmandatario se declaró tranquilo de no haber cometido ninguna falta de tipo penal.



"¿Dónde está el delito que yo he cometido?", se preguntó el exmandatario.



Por su parte, los abogados de Uribe dieron a conocer un comunicado en el que

califican como "inaudito" el hecho de que "la Corte Suprema de Justicia haya tenido interceptado al expresidente Álvaro Uribe por un supuesto error".



En ese sentido, los abogado pidieron acompañamiento de la Procuraduria en el proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente.





POLÍTICA