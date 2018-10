Lucena Quevedo, otro excongresista que dejará de ganarse $ 19 millones

El Consejo de Estado tumbó la pensión que ese mismo tribunal le concedió por medio de un fallo del 2010 al excongresista Ernesto Lucena Quevedo, quien dejará de recibir $ 19 millones al mes

Lucena, quien fue representante a la Cámara entre 1978 y 1990, obtuvo en el año 2001 una mesada de $ 1’385.245, que correspondía al 75 por ciento de su último año de salario, tal como lo establece la ley que regula la materia para los congresistas.



No obstante, en 2005, Lucena solicitó al Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecón) una reliquidación de su mesada argumentando que no debía recibir el 75 por ciento de su último salario, sino que debía ser de acuerdo con los ingresos de los congresistas actuales.



En ese momento pretendía obtener mensualmente $ 12’126.215.Fonprecón se negó a la petición con el argumento de que la pensión fue liquidada conforme a las disposiciones legales, puesto que la ley que permite a los exparlamentarios recibir el 75 por ciento de los ingresos de los actuales senadores y representantes no cobijaba a Lucena.

Tras la negativa, el exparlamentario acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad que en 2007 ordenó hacer el reajuste del valor de la pensión mensual “teniendo el 75 por ciento del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio”.Sin embargo, la entidad estatal apeló la decisión y el caso llegó al Consejo de Estado, que ratificó la determinación del tribunal.



No obstante la ratificación, Fonprecón continuó la batalla para que la pensión de Lucena fuera de acuerdo con la ley. Por esta razón acudió a un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada por el alto tribunal.



Así las cosas, a pesar de que Lucena se opuso al recurso, el 4 de septiembre del 2018, después de 13 años de lucha jurídica, Fonprecón consiguió que la pensión del excongresista se ajustara a lo que en realidad debería devengar.



Un nuevo fallo del Consejo de Estado ordenó “negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Lucena Quevedo contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República”.



Francisco Ramírez, director de Fonprecón, celebró la medida y aseveró que “fue una batalla solitaria y silenciosa que ha sido una más de las luchas que se han librado contra las pensiones mal reconocidas que afectan el erario”.



Desde el fallo del 2010, Lucena Quevedo recibió, en pesos de hoy, unos $ 2.000 millones que no le correspondían. El excongresista disfruta actualmente de una mesada de $ 19 millones, pero, después del fallo, Fonprecón estima que le van a llegar unos 6 millones de pesos.



Además, la entidad evalúa acudir a una acción de reparación en contra del Consejo de Estado, puesto que los cerca de $ 2.000 millones que se le pagaron de más a Lucena fueron por responsabilidad de un fallo de esa corte.

La polémica de Lucena

Lucena Quevedo, de ideología liberal, es uno de los parlamentarios que se tomaron una polémica fotografía con Pablo Escobar y el exsenador Alberto Santofimio en la hacienda Nápoles, en 1983. Además, firmó el llamado mico sobre el asunto de la extradición.



En una publicación de EL TIEMPO en 2005, aseguró que nunca habló con el capo. “Nadie puede decir que en ese momento se sabía que era narcotraficante, y allá iba mucha gente. La foto es circunstancial, pero terminó afectando injustamente mi vida”, dijo después el excongresista.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

Subeditor- Redacción Política