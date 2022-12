El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, cuestionó con dureza al presidente Gustavo Petro tras los anuncios del interés del Gobierno Nacional de comprar una flotilla de aviones para renovar las unidades que han cumplido su ciclo en la Fuerza Aérea Colombiana.

El legislador aprovechó su mensaje para recordarle al jefe de Estado su incoherencia porque durante la campaña anunció que no haría esto porque los recursos se necesitaban para otras prioridades sociales.



"Antes de ser presidente, Petro se opuso a la compra de los aviones, ¡Ahora! incoherentemente (natural) anuncia que SÍ los comprará", escribió Jota Pe en sus redes sociales. "Yo me pregunto: ¿Para qué aviones de guerra si se avecina una PAZ TOTAL y por qué esta gran inversión cuando se avecina una PROFUNDA CRISIS ECONÓMICA?



Durante la ceremonia de ascenso de 43 oficiales del Ejército y la Policía Nacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que la Fuerza Aérea tendrá una renovación y se dejarán de utilizar los aviones tipo Kfir.



“La inversión pública de Colombia se devuelve, no solo en los instrumentos que compra, sino en el apoyo necesario a las capacidades nacionales en una serie de temas que tienen que ver con el desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial”, indicó el jefe de Estado.



Petro señaló que esta inversión aumentará la capacidad de la fuerza pública y de la sociedad colombiana en cuanto a temas de industria. “La operación fundamental antinarcóticos no será la fumigación a los campesinos”.



El jefe de Estado indicó que esta actualización de la Fuerza Aérea da capacidad a la nación de combatir a las “multinacionales” del crimen que tiene relaciones en Suramérica, Estados Unidos y Europa.



“Hoy podemos hablar de multinacionales de narcotráfico, no son los grupos que se creaban en los barrios populares de nuestras grandes ciudades, son personas que viven en Miami, Madrid”, expresó Petro.



POLÍTICA