El duro camino que viene para la cadena perpetua a violadores de niños

La reglamentación que debe tramitar el Congreso y las demandas en contra son los principales obstáculos que debe superar ahora la cadena perpetua para violadores de niños, luego de haber sido promulgada este miércoles por el presidente Iván Duque.



La norma fue tramitada durante el último año en el Congreso. En junio pasado, después de ocho debates reglamentarios y una fuerte polémica entre diferentes sectores políticos, fue aprobada por los legisladores.



Aunque la reforma constitucional que habilitó esta sanción entró en vigencia con la promulgación , su aplicación solo podrá darse cuando el Congreso apruebe la reglamentación que debe acompañar esta enmienda a la Carta Política.

El miércoles, el presidente Duque afirmó que Colombia dió “un paso trascendental” con la posibilidad de aplicar esta condena.



El mandatario destacó que este castigo se “complementa” con “piezas normativas” como, por ejemplo, “la que tiene que ver con la imprescriptibilidad de estas conductas, y que el “reto” ahora es que el proyecto de la ley que reglamenta la cadena perpetua tenga un “trámite acelerado” en el Legislativo.



“En los próximos años nosotros tendremos que, con este marco normativo, ver resultados. No es quedarnos solamente con la sanción ejemplarizante (...), sino que nosotros tengamos una verdadera cultura de protección y de prevención con la niñez en Colombia”, afirmó.

Antecedentes

Diferentes historiadores y expertos en temas jurídicos manifestaron ayer que Colombia nunca ha tenido tradición en la aplicación de cadenas perpetuas.



Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, afirmó que en el país nunca existió esa figura y que en el pasado se aplicaron fue castigos como la pena de muerte y el destierro.



El experto sostuvo que en materia de penas el país llegó a tener una máxima de 20 años, que a lo largo se ha venido incrementando a los 40 años y a los 60 que están vigentes hoy.



El exministro de Justicia Yesid Reyes coincidió en que en ninguna de las constituciones que han estado vigentes en el país apareció esa figura.



De acuerdo con algunas publicaciones de prensa, entre ellas una del periódico El Colombiano, uno de los pocos antecedentes que existen de penas de prisión perpetua fue durante el gobierno del expresidente liberal Virgilio Barco, quien anunció su incorporación a la legislación mediante un decreto emitido al amparo del estado de sitio.



La idea del exmandatario era imponer este castigo para autores de masacres y de otros actos terroristas, pero las altas cortes de ese momento declararon inconstitucional la norma.}



Aparte de esto, no se conocen antecedentes en tiempos recientes de aplicación de esta figura ni de condenados a esta sanción.

Reglamentación

Una vez promulgado el acto legislativo, el Congreso deberá tramitar un proyecto de ley para reglamentar la pena perpetua para castigar las agresiones sexuales contra menores.



El Ministerio de Justicia tiene la tarea de presentar esta iniciativa, la cual, seguramente, revivirá la polémica entre los defensores y los detractores del castigo.



Cabe recordar que hasta que no esté en firme esta reglamentación, la cadena perpetua no se puede aplicar. Esto quiere decir que si alguien, por ejemplo, es capturado por ese tipo de hechos mañana, se le debe aplicar la normatividad vigente, que no contempla la cadena perpetua.



Dentro de estas reglas que deben tramitarse se debe aclarar en qué casos se aplicará tomando en cuenta que el Congreso aprobó que la sanción se imponga en casos excepcionales, es decir cuando se reúnan diferentes hechos de agravamiento de la conducta.



Y el otro escollo para la norma será en la Corte Constitucional, donde llegarían demandas en los próximos días.



Francisco Bernate señaló que se hizo una convocatoria abierta en la que se recogieron mas de 70 opiniones de abogados, catedráticos y estudiantes sobre la existencia de esta pena con las cuales se presentará una demanda ante la Corte Constitucional para que la tumbe. A este recurso, seguramente, se sumarán otros que preparan los detractores del castigo.



Así las cosas, los próximos meses serán claves para conocer el futuro de la cadena perpetua para violadores de niños, un castigo que aunque cuenta con el apoyo popular, todavía tiene obstáculos que superar.



POLÍTICA Y JUSTICIA