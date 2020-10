El dolor de Paloma Valencia por asesinato de dirigente petrista

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático (CD) y una de las más vehementes contradictoras políticas del dirigente de izquierda Gustavo Petro, fue una de las primeras en mostrar en público su rechazo al asesinato de Gustavo Adolfo Herrera Gutiérrez, militante del movimiento Colombia Humana (CH).

“Qué dolor el asesinato de Gustavo Herrera, gerente de campaña de Petro en el Cauca. Mi solidaridad con su familia y allegados, con @petrogustavo y con Colombia Humana”, escribió en su cuenta de Twitter la legisladora.



“Se requiere investigación inmediata que dé con los responsables”, exigió la dirigente del uribismo.



La senadora Valencia ha mostrado en múltiples ocasiones su absoluto rechazo al uso de la violencia para enfrentar a los adversarios políticos.



Ella considera que es exclusivamente en los espacios democráticos e institucionales en donde se deben resolver las diferencias.



De hecho, recientemente tuvo un durísimo enfrentamiento con Petro en el Congreso de la República.



El episodio ocurrió en la primera semana de este mes de octubre en la Comisión Primera del Senado, por afirmaciones que hizo el líder de la oposición contra el Gobierno y contra el Centro Democrático.



Petro dijo que Colombia se está convirtiendo en una dictadura, a lo que Paloma Valencia respondió con vehemencia.



“Yo lamento mucho que usted pretenda y añore una dictadura, donde usted es el que dice como se hacen las sesiones y además define que es lo que es legal y qué es ilegal. No senador Petro, los senadores tampoco definen lo que es legal o ilegal, para eso están las cortes que usted tampoco puede suplantar”, sostuvo.



“No nos imponga su dictadura, porque en este Congreso ni es presidente ni va a ser nunca presidente de Colombia, gracias a Dios”, sentenció.



Ante esto, el senador Petro le respondió con el argumento de que el Gobierno del presidente Iván Duque tiene el control de todos los poderes públicos y, para él, eso solo ocurre en países como Venezuela.



“Ustedes hicieron elegir la procuradora que les conviene, el fiscal que les conviene, tienen la mayoría de la Corte Constitucional, quieren silenciar el Congreso y si eso no faltara, quieren amedrentar a la Corte Suprema de Justicia porque les está juzgando a su jefe político. Corte Suprema, Corte Constitucional, Congreso de la República, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía de su bolsillo”, afirmó Petro.



Al margen de estar en orillas tan distintas, la senadora dejó constancia del dolor que le produjo el asesinato por hombres sin identificar del dirigente de izquierda en su natal departamento del Cauca.



El líder político asesinado este martes en Popayán, hizo parte del proceso de desmovilización del M-19 en marzo de 1990. Desde ese momento se dedicó a trabajar con las comunidades campesinas, trabajadoras, estudiantiles y profesionales de Popayán.



En las elecciones de 2018 fue gerente en el Cauca de la campaña presidencial de Gustavo Petro, hoy senador.



Su liderazgo social lo llevó a ser candidato al Concejo de Popayán el año pasado mediante una colisión del partido Colombia Humana con otros movimientos. Con 376 votos, no logró alcanzar una cural en el cabildo municipal.



Era abogado, psicólogo y empresario de la construcción, dueño de una empresa de triturados Agregados Terra. El pasado 15 de septiembre cumplió 56 años. Era oriundo de Popayán.



"Era muy querido por las organizaciones sociales porque siempre estaba dispuesto a ayudar, a apoyar, a tratar de visibilizar todas las situaciones que se viven en el Cauca”, relatan familiares.



Cerca de las 12:30 del mediodía de este martes, cuando Herrera se dirigía a su lugar de trabajo fue atacado por hombres armados que le propinaron cuatro disparos con arma de fuego, cuando se bajaba de su vehículo. Los hechos ocurrieron en la vereda La Cabrera, en la vía que conduce de Popayán a Coconuco, Puracé.



El crimen, como lo ha publicado EL TIEMPO, causó enorme consternación en el departamento del Cauca.



“Rechazamos el asesinato de Gustavo Herrera, empresario y dirigente de la Colombia Humana en el Cauca, otro hecho de violencia que sigue enlutando nuestro territorio”, dijo el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón.



El exgobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo, también lamentó lo ocurrido. “Con profunda tristeza e indignación recibo la noticia del asesinato del empresario y amigo Gustavo Herrera, luchador social y constructor de paz, solidaridad con su familia y amigos”.



POLÍTICA