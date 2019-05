El despertar de la Comisión de Acusación de la Cámara

La Comisión de Acusación de la Cámara, encargada de investigar a los magistrados, al fiscal general y al presidente de la República, ha dado más resultados en los últimos tres años que en la mayor parte su existencia.

Desde 2016 hasta ahora ya van tres exmagistrados que se han tenido que enfrentar a una acusación de esta corporación, dos de los cuales perdieron su fuero y tuvieron que ir a juicio penal en la Corte Suprema de Justicia.

El caso más reciente es el del exmagistrado Leonidas Bustos, investigado por el ‘cartel de la toga’, quien en los próximos días será acusado ante la plenaria de la Cámara, y de prosperar el proceso en esta corporación se enfrentaría a un juicio político en el Senado, en el que, de ser vencido, podría perder su fuero y ser investigado por la Corte Suprema.



Esta semana, casi al tiempo que se conocía la acusación contra Bustos, se dio un hecho pocas veces visto en el país: la captura del exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, cuyo caso, por el ‘cartel de la toga’, se inició en la Comisión de Acusación, de donde luego de surtir el proceso llegó a la Corte Suprema, tribunal que ordenó su captura.



El otro caso que llegó al alto tribunal, iniciado en 2016, fue el del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, también acusado de corrupción.



La Comisión de Acusación se empieza a sacudir así del descrédito que ha venido acumulando, al punto de que muchos la llaman ‘comisión de absoluciones’.



En las últimas décadas, hasta antes de 2016, solo un caso de los aforados había pasado del Senado a la Corte Suprema, y solo dos más habían logrado llegar a la plenaria de la Cámara.



El primero fue el del general Gustavo Rojas Pinilla (presidente entre 1953 y 1957), a quien el Congreso declaró indigno por abuso de autoridad y concusión en 1959, pero siete años después fue absuelto y se le restituyeron sus derechos.



Los otros dos hacen referencia al del expresidente Ernesto Samper por el llamado proceso 8.000, quien fue absuelto por la Cámara en pleno, y otro es del exministro Humberto Salcedo, quien en esa misma instancia se libró de la acusación por irregularidades como servidor público.



El desprestigio llegó a tal punto que en 2015, en la reforma del equilibrio de poderes, la Comisión de Acusación había sido reemplazada por un tribunal de aforados, pero un año después la Corte Constitucional la revivió al considerar que hubo un vicio de trámite al discutir esta propuesta.



Actualmente, según reveló Ricardo Ferro, presidente de la comisión, en la corporación hay “al menos 1.000 procesos” en trámite. Cada representante tiene asignados entre 40 y 60 procesos.



“Hay muchas denuncias que realmente no tienen asidero o desde el punto de vista probatorio no se puede avanzar”, dijo Ferro.



Si bien los representantes consideran que se ha avanzado en casos de verdaderos pesos pesados, también hay quienes consideran que haber avanzado en tan pocos procesos, de los centenares que hay, no es un balance para sacar pecho.



JAVIER FORERO

Política