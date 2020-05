El cruce de acusaciones entre Álvaro Uribe y Gustavo Bolívar

Luego de un debate sobre las chuzadas, que hicieron los senadores Antonio Sanguino e Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Álvaro Uribe discutieron en redes sociales. Entre acusaciones, uno le respondía al otro.

Inicialmente, Uribe dijo que María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno no fueron condenados por interceptaciones, que no hay una sola prueba que los comprometa en interceptaciones: “se les condenó que porque estaban en una campaña de desprestigiar a la Corte”.



Nunca investigaron las interceptaciones a mi tel cuando ejercí la Presidencia pic.twitter.com/OQofFysrXN — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 20, 2020

A lo que Gustavo Bolívar le respondió que el país ya no le cree. “Muchos se quitaron la venda y a usted ya no le creen, no le creemos”, aseguró Bolívar y dijo que lamenta que salgan familiares de parapolíticos e investigados en la JEP “a defender un estamento militar corrupto”.

Gustavo Bolivar desenmascara a Álvaro Uribe Vélez. pic.twitter.com/xcN6GKBJNB — ωilliαm ηiñο🚇🌳👩🏽🎓 (@wicarni) May 21, 2020

Más adelante, Uribe dijo que rechazaba y combate el perfilamiento por la infamia, “yo no acepto que a otras personas los traten con la infamia con que a mí me han tratado (…), pero el perfilamiento suyo es muy fácil, senador Bolívar, con sus fotos y su ostentación de su yate sabemos lo rico que e, oyéndolo hablar de la inteligencia militar y de los temas tributarios sabemos lo inteligente que es y leyéndolo en las redes, sabemos lo buena persona que es, perfilarlo a usted es muy fácil, no hay que hacer mucho esfuerzo”, enfatizó.

Perfilamientos infames pic.twitter.com/fJu1qjQHE3 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 21, 2020

Luego de estas declaraciones, Bolívar dijo que, en pleno debate, Uribe se refirió a Bolívar como una persona fácil de perfilar y que no lo iba a pasar por alto: “esto para mí es una amenaza directa, no es una amenaza velada porque no lo está diciendo cualquier persona, lo dice una persona acusada ante las cortes y la Fiscalía”. Y agregó que tomaría cartas en el asunto: “Si a mí o a mi familia les llega a suceder algo el culpable directo es el señor Álvaro Uribe, no pregunten quién dio la orden”.

Gracias por la solidaridad con el HT #UribeNoMateABolivar pero no hay que suplicar. Hay que denunciar.

Aquí mi pronunciamiento por sus amenazas de anoche. pic.twitter.com/8zUFjll5Dd — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 21, 2020

De la misma manera, el senador Iván cepeda escribió que “ante los sólidos argumentos que presentamos en el debate, el senador Uribe utilizó material de las chuzadas del DAS en mi contra, calumnió a Antonio Sanguino y amenazó con “perfilar” a Gustavo Bolívar. La desesperación lo llevó a mostrar su talante totalitario”.



