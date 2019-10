¿Se le medirá el Congreso a la reforma pensional?

Aún ni siquiera se conoce la propuesta definitiva del Gobierno Nacional para la reforma pensional y el tema ya levantó ampolla en el Congreso, donde tarde que temprano se tendrá que dar esta discusión pues todos coinciden en que el actual sistema requiere modificaciones.

Este martes, el periódico Portafolio publicó un informe en el que señala que los dos principales cambios que tendría la reforma pensional radican en aumentar el monto de cotización y la eliminación del régimen de prima media (al que pertenece Colpensiones).

No obstante el Gobierno Nacional emitió un comunicado en el que asegura que aún no hay un texto definitivo, el cual tendrá que ser revisado por el presidente Iván Duque.

La comunicación añade que es cierto que el “Gobierno viene preparando una reforma de protección a la vejez y en ello trabaja desde hace más de un año una Comisión Interdisciplinaria” cuyo espíritu consiste en aumentar la cobertura y tener un sistema más equitativo. “El compromiso siempre ha sido incluir a quienes no reciben una mesada”, agrega.



De todos modos, buena parte de los sectores políticos le salieron al paso a cualquier propuesta que contenga la eliminación de Colpensiones.

"No cuenten con el Partido Liberal para arrasar con el salario mínimo ni las pensiones de los colombianos", expresó la colectividad en una comunicación.

Desde Cambio Radical el ambiente es de escepticismo, pues hay temor de que se puedan afectar los derechos de los pensionados, especialmente si se tiene en cuenta que el Gobierno tiene una deuda económica con Colpensiones.

"Hay un derecho adquirido por parte de los pensionados, no sólo con relación a recibir la pensión sino con las mismas condiciones con las que empezó a recibir su mesada", manifestó el representante César Lorduy, de Cambio Radical.

Desde el Polo, como era de esperarse, el ambiente es poco favorable.

Esta reforma va "en contra de los trabajadores, mientras se favorece a las transaccionales", expresó el senador Jorge Robledo.

No se puede olvidar que hace apenas un mes y medio el representante del Centro Democrático Jhon Jairo Berrío radicó un proyecto, que fue retirado nueve días después, que buscaba eliminar el Régimen de Prima Media de pensiones, lo que fue entendido por muchos como el fin de Colpensiones.

La iniciativa generó tanta polémica en el Capitolio Nacional que tuvo que ser retirada. Lo que levantó ampolla fue un apartado del texto que buscaba “reformar de fondo el Sistema General de Pensiones, para lo cual se hace necesario que, a partir del año 2030, desaparezca el régimen de prima media con prestación definida”.

Algunos entendieron que esto implicaba el fin de Colpensiones, que es la entidad de la cual dependen millones de colombianos para acceder a su pensión de jubilación.De todos modos, como le dijo a este diario un senador del Partido Conservador, habrá que ver qué ocurre después de las elecciones.



POLÍTICA.