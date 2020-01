'Hacemos mucho más en la independencia': congresista de Cambio Radical

Pese a que la mayoría de los integrantes de Cambio Radical está a favor de ingresar al Gobierno, como se ha especulado en sectores políticos en los últimos días, hay unos pocos que no quieren tomar este camino y tienen argumentos para ello.



Uno de esos casos es el del representante a la Cámara por Bogotá José Daniel López, quien se les ha parado a sus colegas y copartidarios y les ha dicho, uno por uno, los argumentos que tiene para negarse a esta posibilidad.

En diálogo con EL TIEMPO, López afirmó que uno de ellos es el temor de que esté conformando una nueva mayoría en el Capitolio que atienda los propósitos de los sectores más "radicales" que quieren modificar el acuerdo de paz y, con ello, pongan en riesgo su "estabilidad jurídica".



"​Esto debe ser un punto de llegada fruto de una identidad programática y de una confianza construida entre un gobierno y una bancada, pero cómo vamos a tener identidad programática desde Cambio Radical con este gobierno, no solamente por el tema del acuerdo de paz, sino también porque este gobierno ha carecido de sustancia.



¿Qué opinión le merecen los rumores del posible ingreso de Cambio Radical al Gobierno?

El hecho de que existan sectores de Cambio Radical interesados en entrar a la coalición de gobierno muestra una incomprensión de cómo ha cambiado la política en Colombia. Ingresar a la coalición de gobierno hubiera sido una jugada audaz en la Colombia de hace 10 o 20 años, pero hoy el electorado cambió. Colombia y el electorado colombiano no aceptan una división entre izquierdas y derechas. Estamos en un país que está migrando hacia el centro, hacia la independencia, como lo mostraron los resultados de octubre y no lo digo solamente por Bogotá, vea lo que ocurrió en Medellín, en Cúcuta o en Manizales. Yo me pregunto, ¿por qué quitarnos de centro cuando el centro se está moviendo en esa dirección?



¿Es decir que en Cambio Radical hay sectores que se oponen a ingresar al Gobierno?



Así es. En lo particular estoy en desacuerdo con el ingreso de Cambio Radical a la coalición de gobierno no solamente porque creo que hoy en Colombia y en Latinoamérica la credibilidad es mil veces más importante que el poder político y entrando al Gobierno avanzamos en poder político, pero retrocedemos muchísimo en credibilidad, sino porque también debo confesar que me da miedo que este gobierno y en particular los sectores más radicales que lo apoyen aprovechen una nueva mayoría dentro del Congreso para promover, ahora sí con éxito, reformas estructurales al acuerdo de paz.

Germán Vargas Lleras y Fuad Char, los dos líderes naturales de Cambio Radical. Foto: Juan Pablo Rueda / Carlos Capella

¿Cree que se estaría construyendo una nueva mayoría para reformas los acuerdos de paz?

No me sorprendería la conformación de una nueva mayoría. En el Congreso los partidos independientes hemos logrado consolidar una muralla de contención frente a los esfuerzos de los sectores más radicales por hacerle daño al acuerdo de paz. La ampliación de la coalición de gobierno puede poner en jaque la estabilidad jurídica del acuerdo y eso es muy grave, no por lo que ocurra en el Congreso, sino porque cuando esto pasa les sirve, por ejemplo, a las disidencias de las Farc para avivar su discurso y la consecuencia de esto es que la violencia territorial se dispara.



¿Por qué cree que hay unas mayorías en Cambio Radical que sí quieren entrar al Gobierno?



Yo no quisiera interpretarlos, pero lo que sí le puedo decir es cuál es la lógica de un ingreso a la coalición de gobierno. Esto debe ser un punto de llegada fruto de una identidad programática y de una confianza construida entre un gobierno y una bancada, pero cómo vamos a tener identidad programática desde Cambio Radical con este gobierno, no solamente por el tema del acuerdo de paz, sino también porque este gobierno ha carecido de sustancia. Hoy, año y medio después de la posesión del presidente Duque, seguimos sin tener claridad sobre sus prioridades. Es imposible aglutinar una coalición política en torno a la nada.



El senador Germán Varón dice que se está llegando a acuerdos sobre algunos proyectos específicos, ¿esto no sería suficiente?



Pues yo creo que ningún acuerdo programático puede dejar por fuera el tema del cumplimiento y la implementación integral del acuerdo de paz. Pero, adicionalmente, estoy convencido que las reformas estructurales que necesita el país, como la de la justicia o la salud, pueden sacarse adelante por medio de pactos y acuerdos entre las bancadas, con el Gobierno incluido sin que ello suponga que este partido deba renunciar a su independencia. No es la coalición de gobierno la única forma de sacar adelante las leyes. Yo logré sacar adelante, junto a Juan Carlos Losada, la segunda vuelta para elegir alcalde mayor de Bogotá, que es una reforma que se había intentado más de siete veces y lo logramos sin que eso supusiera someter nuestra independencia.

¿Usted les ha manifestado esto a sus copartidarios?

Lo he hecho insistentemente desde que el tema surgió en la agenda en las reuniones de bancada. También lo he hecho públicamente. Entiendo que en el interior de la bancada hay disparidad de criterios, pero, desde mi postura, creo que hacemos mucho más desde la independencia, acompañando aquello que consideramos bueno, como lo hicimos con el Plan de Desarrollo, la ley de punto final o la ley TIC, pero también oponiéndonos a iniciativas gubernamentales que hemos creído inconvenientes, como las objeciones presidenciales a la JEP.



¿Qué le han dicho jefes del partido como Germán Vargas Lleras?



Bueno, yo siento al doctor Germán Vargas en la tónica de permitir que sea la bancada la que tome la decisión. Mi opinión y mi posición ha sido expresada suficientemente, tanto en la bancada como al mismo doctor Germán Vargas, pero entiendo que también hay otros sectores mayoritarios que tienen opiniones distintas y de eso se trata también el debate democrático.



